BOE Faiz Artışına Yeşil Işık Yaktı! Sterlin Desteklenerek Yükselişe Geçti

İngiltere Merkez Bankası faizlerde herhangi bir değişiklik yapmazken, piyasaların beklentisi BOE'nin faizleri yüzde 0.50 seviyesinde korumasına yönelik gerçekleşmişti. BOE, beklentiler doğrultusunda varlık alım programı çerçevesinde de herhangi bir değişiklik yapmayarak 435 milyar sterlin olarak koruma sağladı. Bahsi geçen kararlar ise İngiltere Merkez Bankası tarafından oy birliğiyle alındı.

Faiz Artışı Beklentisi Güçlendi

İngiltere ekonomisi adına 2018 senesi ila 2020 senesi büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize eden BOE, faiz oranlarının büyük bir ihtimalle daha yakın bir zamanda yükseltilmesinin gerekli olacağını bildirdi.

Para Politikası Komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada İngiltere Merkez Bankası, finansal piyasaların banka faiz oranının 2021 senesinin ilk çeyreği baz alındığında yüzde 1.2 seviyesine çıkarılmasının beklendiğini ortaya koydu. Söz konusu beklentinin ise kasım ayı içerisinde yüzde 1 seviyesinde olduğu ifade edilirken, İngiltere Merkez Bankası, piyasa beklentisinin 2 ya da 3 faiz artırımına işaret ettiğini bildirdi.

Bu senaryoya rağmen İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek 3 sene adına enflasyon beklentisi yüzde 2 hedefinin üstünde seyretmeyi sürdürürken, banka gelecek bir sene için enflasyon tahminini yüzde 2.37 seviyesinden yüzde 2.28 seviyesine geriletirken, iki sene için yüzde 2.21 seviyesinden yüzde 2.16 seviyesine ve üç sene için ise yüzde 2.15 seviyesinden yüzde 2.11 seviyesine düşürdü.

Bu sene içerisinde büyüme tahminini yüzde 1.6 seviyesinden 1.8 seviyesine yükselten İngiltere Merkez Bankası, 2019 snesi ve 2020 senesi adına ise büyüme beklentisini yüzde 1.7 seviyesinden yüzde 1.8 seviyesine çıkardı.

Faiz Artışı Beklentisi Sterlini Destekledi

Öte yandan kuvvetlenen faiz artışı beklentisi ise sterline destek verdi. Sabah saatlerinde 1.3845 seviyesine kadar gerileme yaşayan sterlin/dolar paritesi, gelen açıklamalardan sonra 1.4008 seviyesine ulaşırken, bugün en düşük olarak 5.2722 seviyesini gören sterlin/TL paritesi ise 5.3526 seviyesini gördü.