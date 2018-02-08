Kruglov: Projedeki Tahmini Yatırım Tutarını 7 Milyar Dolara Çıkardık

Rus Enerji Şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Andrey Kruglov, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Moskova'da düzenlenen bir etkinlik kapsamında açıklamalar gerçekleştiren Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kruglov, TürkAkım projesine ilişkin ilk planlamalar doğrultusunda, tahmini olarak belirlenen yatırım miktarının 6 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu anımsattı.

Söz konusu proje çerçevesinde yatırım miktarının gerçekleştirile hesaplamaların ardından 1 milyar dolar daha yükseltildiğine dikkatleri çeken Kruglov, şimdi TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi kapsamında toplam yatırım tutarının 7 milyar dolar seviyelerinde olmasının beklentiler arasında bulunduğunun altını çizdi.

Öz Kaynaklarla Finanse Edilecek

Projenin öncelikli olarak Gazprom tarafından finanse edileceğinden bahseden Kruglov, Türkakım doğalgaz boru hattı projesinin öncelikle öz kaynaklarla finanse edileceğini dile getirerek, bundan sonraki aşamalarda ise Kuzey Akım 1 projesinde de olduğu şekilde proe tahvillerinin kullanabileceğini ifade etti.

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi ile birlikte Rus doğalgazının direkt olarak Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlantısı yapılarak, Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa adına güvenilir bir enerji kaynağının oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan bahsi geçen projenin toplam olarak senelik bazda 31.5 milyar metreküp kapasiteye sahip olduğu bilinirken, projenin Karadeniz'in üstünden 930 kilometre boyunca uzanan paralel bir biçimde 2 doğalgaz boru hattından oluşacağı belirtiliyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Rusya'dan Türkiye'ye senelik bazda 15.75 milyar metreküp doğalgaz getireceği konuşulan TürkAkım projesinin 930 kilometresinin birinci hattı olarak nitelendirilen deniz bölümündeki hattın toplam da 530 kilometresinin tamamlandığı bildirilmişti.