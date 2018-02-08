TÜİK 2017 Aralık Ayı Perakende Satış Endekslerini Açıkladı
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TÜİK 2017 Aralık Ayı Perakende Satış Endekslerini Açıkladı


TÜİK 2017 Aralık Ayı Perakende Satış Endekslerini Açıkladı
TÜİK 2017 Aralık Ayı Perakende Satış Endekslerini Açıkladı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-08 Saat: 17:44:56
Anasayfa Eko Gündem TÜİK 2017 Aralık Ayı Perakende Satış Endekslerini Açıkladı

TÜİK tarafından 2017 senesi aralık ayı Perakende Satış Endeksleri açıklandı. Perakende satış hacmi geçtiğimiz sene içerisinde bir önceki senenin aynı ayına oranla yüzde 5.4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2017 senesi aralık ayına yönelik Perakende Satış Endekslerini açıklandı. Bu kapsamda takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlar ile perakende satış hacminin geçtiğimiz sene aralık ayı içerisinde bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yüzde 5.4 seviyesinde artış gösterdiği bildirildi.

Aynı ay baz alındığında gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 4.2 seviyesinde, otomotiv yakıtı haricinde gıda dışı satışlarda yüzde 0.8 seviyesinde, otomotiv yakıtı satışlarında ise yüzde 18.2 seviyesinde artış yaşandı. 

Perakende Satış Hacminde Yüzde 0.8 Artış

Söz konusu perakende satış hacminin 2017 senesinin aralık ayı içerisinde bir önceki aya oranla yüzde 0.8 seviyesinde arttığı ifade edilirken, yine aynı dönem baz alındığında gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 0.7 seviyesinde, otomotiv haricinde gıda dışı satışlarda yüzde 1 seviyesinde azalma gözlemlenirken, otomotiv yakıtı satışlarında ise yüzde 5.4 seviyesinde artış meydana geldi. 

Takvim etkisinden arındırılmış cari fiyatlar ile perakende cironun geçtiğimiz senenin aralık ayı içerisinde bir önceki senenin aynı ayına kıyasla yüzde 18.2 seviyesinde artış yaşadığı belirtilirken, aynı ay baz alındığında gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 15.8 seviyesinde, otomotiv yakıtı haricinde gıda dışı satışlarda yüzde 13.2 seviyesinde ve otomotiv satışlarında ise yüzde 35.3 seviyesinde artış gözlemlendiği dile getirildi. 

Perakende Ciroda Önceki Aya Oranla Artış

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış cari fiyatlar ile perakende cironun geçtiğimiz senenin aralık ayı içerisinde, bir önceki aya oranla ise yüzde 2 seviyesinde yükseldiği belirtildi. Yine aynı ay içerisinde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 0.5 seviyesinde, otomotiv yakıtı haricinde gıda dışı satışlarda yüzde 1 seviyesinde ve otomotiv yakıtı satışlarında ise yüzde 5.7 seviyesinde artış olduğu ifade edildi. 

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