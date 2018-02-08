ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerden Düşük Seviyede Gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa işsizlik maaşı başvurusu gerçekleştirenlerin sayısının, geçtiğimiz hafta içerisinde 221 bin seviyesine gerileyerek, son 45 senenin en düşük seviyesine yaklaştığı bildirildi.

Son 45 Senenin En Düşük Seviyesine Yakın

Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'ndan elde edilen veriler doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Şubat 2018 tarihi ile sonlanan hafta baz alındığında ilk defa işsizlik talebi gerçekleştiren kişilerin sayısının, bir önceki haftaya oranla 9 bin kişi gerileme yaşayarak 221 bin seviyesini gördüğü ifade edildi. Son 45 senenin en düşük seviyesine yakın oranda gelen başvurulara ilişkin beklentinin ise 232 bin seviyesinde bulunduğu dile getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik taleplerinde son 45 senenin en düşük seviyesinin ise 220 bin düzeyiyle birlikte geçtiğimiz ocak ayının ortalarında gerçekleştiği bildirilmişti. Elde edilen verilerin, ayrıca geçtiğimiz hafta itibariyle 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 10 bin kişilik bir gerileme kaydederek 224 bin 500 kişiye düştüğünü gösterdiği işaret edildi.

1973'ün Mart Ayınadn Bu Yana Görülen En Düşük Seviye

Söz konusu rakamın 1973 senesi mart ayından bu zamana kadar gözlemlenen en düşük seviye olarak kayıtlara geçtiğinden bahsedilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde süregelen işsizlik başvurularının da 33 bin kişi azalma göstererek 1 milyon 923 bin seviyesine düştüğü ifade edildi.

Analistler ise konu hakkında yaptıkları değerlendirmelerde, düşük seviyedeki işsizlik maaşı taleplerinin tam istihdama yakın bir seyir sergileyen iş gücü piyasası ile uyumlu bir yönde olduğuna vurgu yapıyor.

Öte yandan yine Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın verileri doğrultusunda, ülke genelinde 27 Ocak tarihi ile sonlanan hafta baz alındığında işsizlik maaşı başvuruları bin kişilik bir gerileme kaydederek 230 bin seviyesine ulaşmış ve piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.