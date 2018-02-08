Yunanistan’ın İşsizlik Oranı Değişmedi

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Yunanistan’ın işsizlik oranı geçtiğimiz Aralık ayı ile aynı oranda yer alıyor. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısının yüzde 20,9 seviyesinde olduğunu açıklayan kuruma göre, Yunanistan’ın işsizlik oranı yukarı yönlü revize ediliyor.

Aralık 2017 ve Ocak 2018 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısının yüzde 20,9 olduğu Yunanistan İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ekim 2017 ve Kasım 2017 tarihlerini kapsayan dönemde de işsizlik oranının yüzde 20,9 olduğunu ifade eden ELSTAT, ülkedeki işsiz sayısının 995 bin 899 kişi olduğunu da ifade etti.

8 yıldır ekonomik kriz ile mücadele eden Yunanistan’ın en yüksek işsizlik seviyesi 2013 yılında yüzde 27,9 ile kaydedilmişti. 4 yılda yüzde 7 gerileyerek büyük bir başarı elde eden Yunanistan, 2018 yılı için büyük hedefler koyuyor.

İşsizlik Oranı Yüzde 18’e Düşecek

2011 yılından bu yana ekonomik kriz ile mücadele eden Yunanistan’ın 2018 yılı için hedefi mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranını yüzde 18 seviyesine indirmek. Çalışan nüfus olarak belirlenen 15 ile 64 yaş aralığındaki insanların işsizlik seviyesinin gerileme yaşayarak yüzde 43,7’ye düştüğünü açıklayan ELSTAT, bu oranında 2018 yılında yüzde 37 seviyesinde yer almasını hedeflediklerini dile getirdi.

Ekonomik krizle mücadele eden bir ülke olmasına karşın Yunanistan halen daha Avro Bölgesi içerisinde en yüksek oranlara sahip. 2011 yılından bu yana mücadele ettiği ekonomik krizi, başarılı bir şekilde atlatmaya çalışan ülkenin 2020 yılına doğru tüm kriz etkilerini ortadan kaldırması ve işsizlik oranını yüzde 10 ile 15 arasına indirmesi bekleniyor.