Boydak Holding Şirketlerine El Konulacak

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması ile gündeme gelen Boydak Holding için şirketlerine el konulması hakkında talepte bulunuldu.

Yöneticilerinin FETÖ/PDY örgütüne finans sağladığı suçu ile soruşturması başlatılan Boydak Holding, kötü günler geçirmeye devam ediyor. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şirketlerine el konulması talebinde bulunan Holding için 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı gönderildi.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu tarafından raporlanarak hazırlanan talep yazısında Boydak Holding şirketinin yöneticileri olan Hacı Boydak, Memduh Boydak, Mustafa Boydak ve Şükrü Boydak’ın isimleri yer alıyor. Muhasebe kayıtlarında iki farklı muhasebe kaydının bulunduğu ve SAP programı dışında bir program daha kullanılarak kayıt yapıldığı bildirilen şirketin “Logo Unity” adında bir muhasebe programı daha kullandığı ifade ediliyor.

Bağlı Şirketlere Suç Duyurusu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Boydak Holding ile ortaklık yapan şirketler için de arama ve tarama talebi istendi. Boydak Holding şirketinin, “Merkez Çelik” isimli bir şirket ile bağlantılı server adreslerine sahip olarak muhasebe kayıtlarını düzenlediklerini söyleyen savcı, Boydak Holding ile bağlantılı olan tüm şirketlerin araştırılmasını istedi.

Boydak Holding ile Merkez Çelik isimli şirket arasında server ile bağlı tutulan kayıtların dizüstü bir bilgisayara kayıt edildikten sonra muhasebe kayıtlarını imha etmesi, FETÖ/PDY örgütlerine finansal olarak destek çıkılması, terör örgütlerine yardım yapılması suçlarından yargılanan yöneticiler için 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vereceği karar henüz bilinmiyor.

2016 yılından bu yana araştırılan Boydak Holding için 18 Ağustos 2016’da kayyum atama kararı verilmiş ve 5 Eylül 2016’da bu karar uygulanarak TMSF tarafından holdinge kayyum mahkeme kararı ile kayyum atanmıştı.