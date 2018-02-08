BES Büyümeye Devam Ediyor
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BES Büyümeye Devam Ediyor


BES Büyümeye Devam Ediyor
BES Büyümeye Devam Ediyor Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-08 Saat: 20:31:21
Anasayfa Eko Gündem BES Büyümeye Devam Ediyor

BES’in günümüz itibari ile fon büyüklüğü 82 milyar TL’ye ulaştı.

2018 yılında BES’in toplam fon büyüklüğünün 100 milyar ve üzerinde olması bekleniyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek tarafından açıklanan verilere göre BES’in günümüz itibari ile fon büyüklüğü 82 milyar TL’ye ulaştı.

2017 yılını oldukça başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Ayhan Sincek, sigorta kapsamı açısından 2017 yılının oldukça iyi bir yıl olduğunu ifade etti. BES ve otomatik katılımda büyümeler olduğuna dikkat çeken Sincek, 2018 yılında BES’in toplam fon büyüklüğünün 100 milyar Türk lirasını aşmasını bekliyor.

Sektörün oldukça üzerinde bir büyümeye sahip olduklarını dile getiren Ayhan Sincek, 1 milyar Türk lirasındaki fon büyüklüğünü geçerek 1,6 milyar liralık büyüklüğe sahip olduklarını söyledi.

2018’de 100 Milyar Olacak

Günümüz itibari ile BES’in toplam fon büyüklüğünün 82 milyar TL’ye ulaşması ile birlikte BES ve otomatik katılımlarda büyüme gerçekleştiği gözlemlendi.

Tasarrufun herkes tarafından bir ihtiyaç haline geldiğini savunan Sincek, sadece otomatik katılım ile sunmuş oldukları sisteme 3.5 milyon kullanıcının dahil olduğunu ifade etti. Sistem için oldukça önemli bir kullanıcı sayısı elde ettiklerini de ifade eden Sincek, sisteme bazı pansumanlar yapacaklarını da söyledi.

Vatandaşların aktif fon yönetimi yapmaması konusunda uyarılarda bulunan Ayhan Sincek, katılım bankacılığı işinde ve sigortacılıkta uzman olduklarını ifade ederek aktif fon yönetimi için mevduat getirilerinin birebir karşılaştırılabilir seviyelerde olması gerektiğini söylüyor.

Enflasyonun tedavisi için tasarruf eğiliminin arttırılması gerektiğini vurgulayan Sincek, müşterilerine aktif fon yönetiminde başarılı olabilmeleri için yardımcı olduklarını ve müşterilere risk getiri profilleri oluşturarak bir risk haritası belirlediklerini dile getirdi. 

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Ayhan Sincek BES emeklilik sigorta
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