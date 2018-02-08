İlk 6 Ayda Bin AR-GE Merkezi Olacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan TOYO Matbaa Mürekkep Fabrikası’nı ziyaret etti. Fabrikaya ait AR-GE merkezlerini inceleyen Özlü, incelemelerinden sonra sanayi sektöründe yer alan AR-GE faaliyetleri ve merkezleri hakkında konuşma yaptı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, araştırma ve geliştirme merkezleri kurulmasında teşvikler düzenlediklerini ve bu merkezlerin kurulmasında destek olduklarını ifade ederken, bugüne kadar sağlamış oldukları destek ve teşvikler ile 800 adet AR-GE merkezi kurulmasını sağladıklarını söyledi.

800 adet AR-GE merkezinin büyük bir çoğunluğunun 2017 yılında kurulduğunu söyleyen Özlü, çalışmalara devam edeceklerini ve 2018 yılının ilk 6 ayı içerisinde araştırma ve geliştirme merkezi sayısını bine tamamlayacaklarını da belirtti.

İmalat Sanayisi Geliştirilmeli

Türkiye’nin ileri teknoloji fabrikalara sahip olarak üretim yapması gerektiğini vurgulayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, imalat sanayisine yer alan ileri teknoloji üretimin yüzde 4’lük bir paya sahip olduğunu ifade etti. Bu oranın yüzde 16 ile yüzde 20 arasındaki bir değere sahip olmasını hedeflediklerini belirten Özlü, Avrupa Birliği’nde bu ortalamanın yüzde 20 oranında olduğunu söyledi.

İmalat sanayisinde ileri teknoloji üretimin yapılabilmesi için AR-GE faaliyetlerinin ve dolayısı ile AR-GE merkezlerinin arttırılması gerektiğini dile getiren Özlü, hem ihracat faaliyetleri bakımından hem de imalat sanayisi için ihtiyaç duyulan ileri teknoloji üretim açısından AR-GE birimlerine önem verdiklerini söyledi.

2018 yılının sonuna kadar AR-GE merkezi sayısını bine tamamlamayı hedefleyen Bakan Özlü, aynı zamanda bu merkezlerin geliştirilmesine yönelik düzenlemelerde bulunacaklarını da ifade ederek konuşmasını tamamladı.