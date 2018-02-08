TCMB’nin Brüt Döviz Rezervleri 1 Milyar Dolar Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 2 Şubat ile biten işlem haftasında 628 milyon dolar azalarak 116 milyar 105 milyon dolara geriledi. TCMB, haftalık menkul kıymet istatistik verilerini açıkladı. Bu veriler kapsamında, geçen hafta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 474 milyon dolar azalarak 90 milyar 918 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri 154 milyon dolar azalarak 25 milyar 341 milyon dolardan 25 milyar 187 milyon dolara geriledi. Bu verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 628 milyon dolar azalarak 116 milyar 733 milyon dolardan 116 milyar 105 milyon dolara geriledi.

Yurt Dışında Yerleşikler 20 Milyon Dolarlık ÖST Sattı

Aynı süreçte, yabancılar net 583 milyon dolar tutarında menkul kıymet satın aldı. Yurt dışında yerleşikler, 577.9 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı. Bu durumda yurt dışında yerleşikler net 5.2 milyon dolar tutarında hisse senedi ve 577.9 milyon dolar tutarında DİBS satın alırken, 20.1 milyon dolar tutarında Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

Yurt dışında yerleşiklerin bir önceki işlem haftasında 55 milyar 324.8 milyon dolar olan hisse senedi stoğu, geçen hafta 54 milyar 403.8 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoğu ise 32 milyar 769.4 milyon dolardan 33 milyar 327.3 milyon dolara yükseldi. ÖST stokları ise 20.1 milyon dolarlık net satışla 1 milyar 4.2 milyon dolardan 984,1 milyon dolara düştü. Yurt içinde yerleşiklerin döviz mevduatı aynı süreçte altın harici 1 milyar dolar azalarak 169.3 milyar dolara geriledi.