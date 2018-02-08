Tütün Ürünlerinin Dünya Ekonomisine Maliyeti 1 Trilyon!

Bu maliyete sigaraya ödenen para, tedavi masrafları ve iş kayıpları da dahil edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun belirlediği rakamlara göre sigara içen veya tütün çiğneyenlerin küresel ekonomiye maliyeti 950 milyar euro seviyesinde. Sigara tüketiminin neden olduğu hastalıkların tedavisinden kaynaklanan maliyet, hastalıklar ve yaşanan iş kayıpları verimliliğin düşmesine de etki ediyor. WHO’nun araştırmasına göre, genç yaşta ölen tiryakilerin tüketim ve yatırım kayıpları da hesaba katıldı. Açıklamalarda, ölümlere dolaylı yoldan neden olan maddi kaybın çok yüksek olduğu belirtildi.

Türkiye ise tütün mamulleri tüketiminin azaldığı ülkeler içinde. 1990 senesinde her gün sigara içenlerin nüfusa oranı yüzde 30.2 iken 2015 senesinde bu oran yüzde 22.9’a geriledi. Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın iş birliği içinde hazırladığı Tütün Atlası'na göre, Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'i tütün ürünlerinin tüketiminden kaynaklı hastalıklardan ölüyor. Kadınlardaki oran ise yüzde 12 seviyesinde.

Kalp Hastalıklarına Neden Oluyor

İngiltere Tıp Dergisi (BMJ)’nin araştırmalarına göre, sigarayı azaltan kişilerin ilerleyen zamanda sigarayı tamamen bırakma şansının daha fazla. Sigaranın neden olduğu ölümlerde, en çok rastlanan hastalıklar kalp hastalıkları. Sigara içen bireylerde erken ölümlerin yüzde 48'i kalp hastalıkları sebebiyle meydana geliyor. BMJ, sigarayla ilgili yapılan 141 araştırmanın sonuçlarını incelediğinde, günde bir paket sigara içen her 100 kişiden 7'sinin kalp krizi geçirdiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, küresel bazda sigara içenlerin sayısının 1 milyar 100 milyon olduğu tahmininde bulundu. Bunun yanı sıra 346 milyon kişi de tütün çiğniyor. Senede 6 milyon insan tütün ürünlerinin kullanımı yüzünden ölüyor. Bu ölümlerden 890 bininin pasif içici olduğu öngörülüyor.