İngiltere Merkez Bankası (BOE), büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. BOE’nin yapmış olduğu açıklamalarda, faizlerin daha önce belirtilen süreden daha hızlı bir şekilde artırılmasının gerekebileceği belirtildi. Mark Carney başkanlığında toplanan Para Politikası Komitesi, İngiltere'nin büyüme hızının 2020 senesi sonuna kadar artmasını öngörüyor. Buna ek olarak ekonomide aşırı ısınmaya yönelik bir risk olduğu da ifade edildi. Enflasyona ilişkin öngörüler ise şimdiki tahvil getiri eğrisinin aşağısında yüzde 2'lik hedefin üstünde kalacağı yönünde. Bankanın üç sene içinde faizleri yüzde 0.75 seviyesinde yukarı çekeceği düşünülüyor.

BOE tarafından bugün açıklanan son toplantı raporlarına göre, Para Politikası Komitesi daraltıcı para politikasının daha erken uygulanacağı ve sıkılaşmanın Kasım ayındaki beklentilerden bir miktar daha fazla olabileceğine karar verdi.

Enflasyon Yüzde 3'ü Aşabilir

İngiltere'de faizlerin beklentinin üstünde ve daha çabuk artacağını belirten İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, küresel ekonominin daha güçlü olduğunu, İngiltere'de talep büyümesinin arz büyümesini geçeceğini dile getirdi. Enflasyonun kısa süre içinde tekrar yüzde 3'ün üzerine çıkabileceğini ifade eden Carney, daha erken faiz artırım kararına gidilebileceğinin bilgisini verdi. İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını ve varlık alım programını değiştirmediğini aktaran Carney, bankanın büyüme tahminlerini ise yukarı yönlü revize ettiğini belirterek, İngiltere'de faizlerin daha önceden düşünülenden daha sert bir hızda artmasının gerekebileceğine dikkat çekti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, faizleri aşamalı bir şekilde ve daha hızlı arttırmanın gerekli olacağını öngördüğünü dile getirdi.