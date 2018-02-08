Euro Bölgesi’nin Çekirdek Enflasyonu ABD’den Daha Düşük Çıktı
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Euro Bölgesi’nin Çekirdek Enflasyonu ABD’den Daha Düşük Çıktı


Euro Bölgesi’nin Çekirdek Enflasyonu ABD’den Daha Düşük Çıktı
Euro Bölgesi’nin Çekirdek Enflasyonu ABD’den Daha Düşük Çıktı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-08 Saat: 23:10:01
Anasayfa Eko Gündem Euro Bölgesi’nin Çekirdek Enflasyonu ABD’den Daha Düşük Çıktı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, Euro Bölgesi’nin 2017 senesinde ABD'den daha hızlı büyüdüğünü belirtti.

Euro Bölgesi’nin 2017 senesinde ABD'den daha hızlı büyüdüğüne işaret eden Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, uzun süren zorluklardan sonra Euro Bölgesi’nin küresel büyümeyi yönlendirir hale geldiğini dile getirdi. Almanya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Weidmann, Almanya Frankfurt’ta gerçekleştirilen "Atlantik'in Her İki Yakasındaki Para Ve Ekonomi Politikaları" başlıklı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Euro Bölgesi’nde dört buçuk senelik bir ekonomik büyüme gerçekleştiğine dikkat çeken Weidmann, toparlanma olarak başlayan politikanın, tam teşekküllü bir genişlemeye dönüştüğünü ifade etti. Sağlam ve geniş tabanlı büyümenin çoğu ülke ve sektörün büyümesine destek olduğunu dile getiren Weidmann, Euro Bölgesi’nin geçen sene ABD ekonomisinden daha hızlı büyüdüğünü belirterek, yaşanan zorlukların ardından Euro Bölgesi’nin küresel büyümeyi yönlendirir hale geldiğine işaret etti.

Euro Bölgesi ABD Ekonomisini Geçebilir

Euro Bölgesi ekonomisinin ABD Merkez Bankası (FED)’in net varlık alımlarını sona erdiği zamanlarda ABD ekonomisinden daha ileride olabileceğini düşünen Weidmann, buna ek olarak enflasyonun ekonomik genişlemeye uyum sağlamadığını belirtti. Çekirdek enflasyon ve ölçülen yerel fiyat baskısının Euro bölgesinde yüzde 1.2 seviyelerinde seyrettiğini bildiren Weidmann, FED’in net varlık alımlarını durdurduğu zamanlarda ABD'de çekirdek enflasyonun yüzde 1.8 seviyesinde olduğunu anımsattı. 

Azalan enflasyonist baskıya göre Euro Bölgesi için genişletici para politikasının hala uygun olduğunu aktaran Weidmann, net alımların sona erdiği zamanlarda dahi para politikası duruşunun genişletici olacağını dile getirdi. Weidmann, olumlu ekonomik görünümün, ücret artışının ve yerel fiyat baskılarının Yönetim Kurulu'nun fiyat istikrarına uygun şekilde aşamalı olarak artmasını desteklediği belirtildi.

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ABD FED Bundesbank Euro Bölgesi ECB Jens Weidmann
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