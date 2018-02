Beyaz Et İhracatı Yüzde 31 Arttı

Tavuk sektöründeki son durum hakkında değerlendirmede bulunan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Koca, 2018 senesinde üretim, ithalat, ihracat öngörülerini paylaştı. Kanatlı eti sektörünün senelik bazda cirosunun 5 milyar dolar olduğunu aktaran Koca, 15 bin kayıtlı kümeste üretim gerçekleştirildiğini ve sektörün 2.4 milyon kişiyi istihdam ettiğini vurguladı. Koca, 75 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye kanatlı eti sektörünün dünya ticaretinde 5'inci sırada bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'nin tavuk eti üretiminde dünyada 8. sırada olduğunu belirten Koca, sektörün 2017 senesinde 2.2 milyon ton tavuk eti, 54 bin ton hindi eti ve diğerleri olmak üzere toplam 2.4 milyon ton kanatlı et üretimi yaptığına dikkat çekti. Koca, üretimin 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 13 oranında artış gösterdiğini belirterek, 2025 senesi üretim hedeflerinin 3.47 milyon ton olduğunu söyledi.

Et Tüketiminde Türkiye Dünya Ortalamasının Altında

2017 senesinde kırmızı et tüketiminin 14.8 kilodan 13.2 kiloya gerilediğini, kanatlı et tüketiminin ise 23.2 kilodan 24.8 kiloya yükseldiğini anlatan Koca, 1990´da 12 kilo olan kişi başı kırmızı ve beyaz et tüketiminin, 2017 senesinde 38 kiloya yükseldiğini ifade etti. 2017 senesine yönelik elde edilen verilerde dünya ortalamasının 42.6 kilo, gelişmiş ülkeler ortalamasının 78 kilo olduğunu bildiren Koca, Türkiye’nin toplam et tüketiminin dünya ortalamasının altında olduğunu aktardı.

Sektörün 2025 senesinde Türkiye´de kanatlı et tüketiminin kişi başına 32.9 kilo olacağını öngördüğünü ifade eden Koca, 2018’de üretimde yüzde 5 ila yüzde 6 oranında bir artış, ihracatta ise yüzde 11 oranında artış beklediğini dile getirdi. IPARD programı dahilinde kümes desteklerinin devam etmesinin gerekliliğine işaret eden Koca, kümes yapımı ve modernizasyon çalışmalarına destek sağlanması gerektiğini söyledi.