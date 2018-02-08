Beyaz Et İhracatı Yüzde 31 Arttı
Advert Advert Advert


Beyaz Et İhracatı Yüzde 31 Arttı


Beyaz Et İhracatı Yüzde 31 Arttı
Beyaz Et İhracatı Yüzde 31 Arttı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-08 Saat: 23:27:37
Anasayfa İthalat&İhracat Beyaz Et İhracatı Yüzde 31 Arttı

BESD-BİR Başkanı Sait Koca, 2017 senesinde beyaz et üretiminin yüzde 13 oranında, ihracatın ise yüzde 31 oranında artış gösterdiğini bildirdi.

Tavuk sektöründeki son durum hakkında değerlendirmede bulunan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Koca, 2018 senesinde üretim, ithalat, ihracat öngörülerini paylaştı. Kanatlı eti sektörünün senelik bazda cirosunun 5 milyar dolar olduğunu aktaran Koca, 15 bin kayıtlı kümeste üretim gerçekleştirildiğini ve sektörün 2.4 milyon kişiyi istihdam ettiğini vurguladı. Koca, 75 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye kanatlı eti sektörünün dünya ticaretinde 5'inci sırada bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'nin tavuk eti üretiminde dünyada 8. sırada olduğunu belirten Koca, sektörün 2017 senesinde 2.2 milyon ton tavuk eti, 54 bin ton hindi eti ve diğerleri olmak üzere toplam 2.4 milyon ton kanatlı et üretimi yaptığına dikkat çekti. Koca, üretimin 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 13 oranında artış gösterdiğini belirterek, 2025 senesi üretim hedeflerinin 3.47 milyon ton olduğunu söyledi.

Et Tüketiminde Türkiye Dünya Ortalamasının Altında

2017 senesinde kırmızı et tüketiminin 14.8 kilodan 13.2 kiloya gerilediğini, kanatlı et tüketiminin ise 23.2 kilodan 24.8 kiloya yükseldiğini anlatan Koca, 1990´da 12 kilo olan kişi başı kırmızı ve beyaz et tüketiminin, 2017 senesinde 38 kiloya yükseldiğini ifade etti. 2017 senesine yönelik elde edilen verilerde dünya ortalamasının 42.6 kilo, gelişmiş ülkeler ortalamasının 78 kilo olduğunu bildiren Koca, Türkiye’nin toplam et tüketiminin dünya ortalamasının altında olduğunu aktardı.

Sektörün 2025 senesinde Türkiye´de kanatlı et tüketiminin kişi başına 32.9 kilo olacağını öngördüğünü ifade eden Koca, 2018’de üretimde yüzde 5 ila yüzde 6 oranında bir artış, ihracatta ise yüzde 11 oranında artış beklediğini dile getirdi. IPARD programı dahilinde kümes desteklerinin devam etmesinin gerekliliğine işaret eden Koca, kümes yapımı ve modernizasyon çalışmalarına destek sağlanması gerektiğini söyledi.

Advert
Kanatlı Eti Tavuk Eti İhracat Üretim BESD-BİR Sait Koca
KREDİ HABERLERİ
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor?
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Piyasaya Sürülen Madeni Paralar 9 Milyon Çeyrek Altın Alıyor!
Piyasaya Sürülen Madeni Paralar 9 Milyon Çeyrek Altın Alıyor!
Bankacılık İşlemlerine Büyük Zam!
Bankacılık İşlemlerine Büyük Zam!