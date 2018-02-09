09.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

ABD Merkez Bankası Fed bu yıl içerisinde en az üç defa faiz artışı yapacağını geçtiğimiz aylarda açıklamış ve ilk faiz artışını Aralık ayında gerçekleştirmişti. Piyasa şimdi yeni bir faiz artışı beklentisi içerisine girdi. Uzmanlar bu durum ile birlikte ABD borsalarında yaşanan düşüşlerin de etkisi ile dolar kurunun yükseldiğini ifade ederken gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesini ise riskten kaçışa bağlıyor.

Ekonomi uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda piyasaların özellikle ABD faiz artış planını takip ederken bunun yanı sıra jeopolitik riskleri de değerlendirme altına alacağı belirtiliyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8227’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8192 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6844 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6831 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2258 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

Dün 115 bin 570 puandan kapanan BIST100 endeksi bugün güne yüzde 1,13 düşüş ile 114 bin 263 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 7 bin 791 dolar seviyesine geldi.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 795 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,90 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

263,35 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.