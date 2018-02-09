ABD Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

ABD ekonomisinde faizlerin Fed tarafından yükseltileceği beklentisi piyasada gerginlik oluşturmaya devam ediyor. ABD borsaları geçtiğimiz günlerde puan bazında tarihin en büyük düşüşünü yaşadı. Dün toparlanmaya başlayacak diye düşünülen borsa yeniden düşüşe geçti.

ABD şirketleri çok güçlü bilançolara ve ekonomik verilere sahip olmasına rağmen yatırımcıların şu anda en fazla odaklandığı konu Fed tarafından yapılacak olan faiz artırımı. Janet Yellen’in ardından Fed’in başına geçen Jerome Powell’ın bu konuda daha güçlü adımlar atacağına inanan ABD’li yatırımcılar tercihlerini borsadan çıkış şeklinde gerçekleştiriyor.

ABD Borsalarının Durumu

Dow Jones Sanayi Endeksi 1,032,89 puan (yüzde 4,15) azalarak 23 bin 860 puana gerilerken, Standard & Poor's 500 Endeksi 100.66 puan (yüzde 3,75) düşüş ile 2,581.00 puandan kapandı. Dow Jones, gördüğü zirve seviyesinin yüzde 10 altında bulunuyor.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de Facebook, Google ve Microsoft gibi hisselerde yaşanan sert satışların öncülüğünde 274.82 puan (yüzde 3,90) değer kaybıyla 6,777.16 puandan günü tamamladı.

Ülkede İşsizlik Seviyesi Dipte

ABD verileri arasında önemli bir yeri olan işsizlik maaşı başvuruları ile ilgili rakamlar dün yayımlandı. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçtiğimiz hafta 221 bine gerileyerek son 45 yılın en düşük seviyesine ulaştı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre 3 Şubat ile sona eren haftada ilk defa işsizlik maaşı için başvuran kişi sayısı 9 bin kişi azalarak 221 bin oldu. Piyasanın bu konudaki beklentisi ise 232 bin kişi seviyesindeydi.