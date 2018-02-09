Devlet 100 Milyon Liralık Vergiden Vazgeçiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bilgi veren Maliye Bakanı Ağbal, yerli otomotiv ve ticari araç üretim sektörlerinin ülke ekonomisini ileriye taşıyan birer lokomotif olduğunu belirterek bu alanda hizmet veren şirketlerin dezavantajlı duruma düşmemeleri için hükümet olarak gerekli adımları atmaya karar verdiklerini açıkladı.

Otomobil üretimi aşamasında bazı parçaların ÖTV kapsamına girdiğini ifade eden Ağbal, hazırlanan tasarı ile sadece yerli araç üretimi yapmakta olan firmalara yönelik olarak bir düzenleme gerçekleştirdiklerini belirtti.

ÖTV İadesi Yapılacak

Araçların üretim süreçlerinde ekstra ÖTV ödenerek satın alınan parçalar ile ilgli olan bu düzenleme ile araçların üretimi tamamlandıktan ve satışı gerçekleştikten sonra bu aracın bünyesinde ÖTV’ye tabi aparatların vergisinin iadesi sağlanacak. Dolayısı ile bu yük üreticiden alınmış olacak. Yaklaşık olarak 100 milyon lira değerinde bir Özel Tüketim Vergisinden bahsedilen bu durumun yerli otomobillere ithallere oranla bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Hurda Araç Teşviki de Bu Tasarı ile Hayata Geçecek

Hurda Araç Teşvikinin de bu tasarı ile birlikte hayata geçeceğini belirten Bakan Ağbal, 2019 yılı sonuna kadar olmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyon ve kamyonetlerin, trafikten sildirilmesinin ardından, imha merkezlerine teslim edilerek hurdaya ayrılması veya ihraç edilmeleri karşılığında yeni alınacak aynı cins araçlar için 10 bin lirayı geçmemek üzere ÖTV indirimi sağlanacağını ifade etti.