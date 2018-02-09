Zorlu Elektrik’ten Filistin'de Yenilenebilir Enerji Hamlesi
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Zorlu Elektrik’ten Filistin'de Yenilenebilir Enerji Hamlesi


Zorlu Elektrik’ten Filistin'de Yenilenebilir Enerji Hamlesi
Zorlu Elektrik’ten Filistin'de Yenilenebilir Enerji Hamlesi Hatice Demir - Tarih: 2018-02-09 Saat: 09:29:41
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Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Filistin topraklarında güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurulması amacıyla Sharekat şirketi ile ortak girişim anlaşması imzaladı.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Sharekat Kahrabaa Mohavazat AL-Quds AL-Urdineyyah (Sharekat) firması ile imzaladığı anlaşma ile Filistin topraklarında güneş ve rüzgar enerjisi üretimi için santraller kuracak. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, anlaşma kapsamında kurulacak yeni şirkette Zorlu Enerjinin yüzde 75, Sharekat firmasının ise yüzde 25 ortaklık payı olacak.

Yenilenebilir Enerji Alanında Önemli Bir Girişim

Geleceğin sektörleri arasında yer alan yenilenebilir enerji birçok açıdan önemli bir girişim olarak görülüyor. Özellikle Filistin gibi bir ülkede Zorlu tarafından yapılan bu girişimin önemi hem ekonomik hem de jeopolitik açıdan oldukça kıymetli. Konu ile ilgili Zorlu Enerji daha önce Jerusalem District Electricity Company Ltd. (JDECO) ile görüşerek Filistin sınırları içerisinde güneş ve rüzgar santrallerinin kurulması için bir iyi niyet anlaşması imzalamıştı. JDECO hissedarlarının aynı yapıda ve oranda hissedar olduğu Sharekat firması ile yapılan bu ortak girişim anlaşması kapsamında Filistin’in tüm enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilmesi için öncelikle güneş enerjisi yatırımları yapılacak. İlk etapta 30 megavat olarak başlanacak projede toplamda 100 megavat kurulu güce ulaşacak güneş enerjisi santrallerinin tesisi planlanıyor.

Projede ihtiyaç duyulması durumunda güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin sayıları artırılabilecek ve karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda ihracata yönelik çalışmalar da gerçekleştirilebilecek. 

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