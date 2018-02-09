Otokar’dan Altay Tankı İçin Son Teklif
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Otokar’dan Altay Tankı İçin Son Teklif


Otokar’dan Altay Tankı İçin Son Teklif
Otokar’dan Altay Tankı İçin Son Teklif Hatice Demir - Tarih: 2018-02-09 Saat: 09:45:04
Anasayfa Eko Gündem Otokar’dan Altay Tankı İçin Son Teklif

Ticari ve zırhlı araç üreticisi Otokar, Türk mühendislerince prototipi geliştirilen Altay muharebe tankının seri üretim planına alınması için ihalede son teklifini Savunma Sanayi müsteşarlığına sundu.

Otokar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Altay tankının seri üretimi için Savunma Sanayi Müsteşarlığına en iyi ve en son teklifin sunulduğu belirtildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada 16 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen ilk teklifin ardından Milli İmkanlar ile Modern Tank Üretim Projesine ilk teklifin sunulduğu belirtilirken Savunma Sanayi Müsteşarlığının hala konu ile ilgili teklifleri almaya devam ettiği belirtildi.

Şirket 8 Şubat tarihinde en iyi ve en son tekliflerinin müsteşarlığa ulaştırıldığını belirterek, müsteşarlığın bu dosya üzerinden yapacağı değerlendirmenin ardından son görüşünü oluşturacağı ve bu durumun ardından kamuoyunun yeniden bilgilendirileceği belirtildi.

500 Tank Üretimi Gerçekleştirilecek

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Milli İmkanlar ile Modern Tank Üretim Projesi kapsamında 250 tanesi opsiyonlu olmak üzere toplamda 500 adet muharebe tankı alımı gerçekleştirecek. Türk mühendisleri tarafından özgün tasarımı ile projesi çizilen ve prototipi üretilen Altay tankı üçüncü nesil ana muharebe tankları arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel ihtiyaçlarına uygun olarak üretilen bu tankın artırılmış bekaa kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve özel olarak düzenlenmiş atış gücü onu alternatiflerinden ayıran temel özellikler arasında yer alıyor.

2008 yılında ilk projesi imzalanan tank projesinin ilk ürünlerinin 2020 yılında üretilmesi bekleniyor. Projede hedef 2020 yılında 15 ve 2021 yılında 20 adet tankın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiş olması.

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