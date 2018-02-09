Üçüncü Nükleer Santralde Trakya Planı

Nükleer enerji tartışmalı bir konu olsa da enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve daha verimli bir şekilde elektrik üretimini sağlayabilmek açısından büyük bir öneme sahip. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Milli Enerji ve Maden politikası kapsamında yıllardır arzuladığı nükleer enerji santrallerini inşa etmeye başladı. Türkiye ihtiyaç duyduğu toplam enerjinin en az yüzde 15’ini bu santraller aracılığı ile üretmeyi planlıyor. Öncelikle Akkuyu’da başlayan çalışmalar ardından Sinop ilimizde devam edecek. Toplamda 4’er reaktör ve 9 bin 280 megavat kurulu güce ulaşacak bu iki santralin ardında hayata geçecek üçüncü nükleer enerji santralinin nereye yapılacağı ise şimdilik kesin değil.

Trakya İhtimali Dikkatlerden Kaçmıyor

Mevcut çalışmada nükleer enerji santrallerinin öncelikle kendi bölgelerindeki enerji ihtiyacını karşılamak üzere yerleştirildiği belirtilirken üçüncü nükleer enerji santralinin Türkiye’nin en fazla elektrik tüketen ili İstanbul’u beslemesi planlanıyor. Yerleşim olarak Trakya genelinde bir çalışmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar bu sayede girişimin sonuçlarının daha kolay alınacağını da ifade ediyor.

İlk Enerji Üretimi 2023’de Olacak

Hali hazırda inşası devam eden Akkuyu santralinin bin 200 megavat güce sahip olacak ilk ünitesinin 2023 yılında hayata geçmesi hedefleniyor. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından bölgede sınırlı çalışma izni verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ÇED raporlarını onayladı. Proje Rusya ile ortak yürütülürken Akkuyu Nükleer AŞ’nin yüzde 49’luk hissesi Cengiz – Kolin Kalyon ortaklığına ait olacak.