İstanbul Ticaret Odası’nda Seçim Tarihi Belli Oldu
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İstanbul Ticaret Odası’nda Seçim Tarihi Belli Oldu


İstanbul Ticaret Odası’nda Seçim Tarihi Belli Oldu
İstanbul Ticaret Odası’nda Seçim Tarihi Belli Oldu Hatice Demir - Tarih: 2018-02-09 Saat: 10:18:24
Anasayfa Eko Gündem İstanbul Ticaret Odası’nda Seçim Tarihi Belli Oldu

İstanbul Ticaret Odası organ seçimlerini 9 Nisan 2018 Pazartesi günü gerçekleştirecek.

İTO Şubat ayı Meclis toplantısında üyelere bilgi veren İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türkiye genelinde oda ve borsa seçimlerinin yaklaştığını hatırlatarak İstanbul Ticaret Odası’nın 9 Nisan 2018 günü seçim yapmayı planladığını belirtti. İstanbul Dünya Ticaret Merkezinde seçim için yer rezerv edildiğini belirten Oran, seçim sürecinin İstanbul iş dünyasına uygun bir titizlik ile, dürüstçe ve adilane gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Seçim sürecinin İTO açısından çekişmeli geçmesi bekleniyor. Adaylar arasındaki ilk çekişme komite seçimlerinde başlayacak. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İTO seçimlerinde Meclis Başkanı Şekib Avdagiç’i destekleme kararı aldıklarını açıklamıştı. Bunun yanı sıra TEBPLAST’ın sahibi Abdullah Teber’de İTO başkanlığa talip olanlar arasında yer alıyor.

İTO Tarihinde Bir İlk

Dün gerçekleştirilen İTO şubat ayı Meclis Toplantısında farklı bir olay yaşandı. İlk defa bir meclis üyesi kürsüden başkan adaylığını açıkladı. Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Meslek Komitesi'nden meclis üyesi olan Ender Yazıcıoğlu, kürsüye çıkarak başkanlığa aday olduğunu söyledi. İTO Başkanı Oran ve İTO Meclis Üyesi Avdagiç ise tam olarak hangi başkanlığa aday olduğunu sordu. Yazıcıoğlu yönetim kurulu başkanlığı için aday olduğunu yineledi.

Tüm oda ve borsaların, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84'üncü maddesi gereğince ekim ayında başlayıp kasımda tamamlanması gereken organ seçimleri, Bakanlar Kurulu kararıyla bu yılın nisan ayına ertelenmişti.

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