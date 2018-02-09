Güncel Altın Fiyatları! 9 Şubat Cuma Çeyrek Kaç Lira Oldu? Gram Altın Fiyatı Ne?

Çeyrek altın bugün kaç lira ile güne başladı? Altındaki sakin seyir bugünde devam etti. Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Altın yatırımı yapmak isteyenler Kapalıçarşı altın fiyatlarına kilitlendi. Kapalıçarşı’da altın güne düşüşle başladı. Peki, gram altın kaç lira oldu? Güncel altın fiyatları haberimizde…

Kapalıçarşı Altın Fiyatları Ne Durumda?

Haftanın son işlem günü için kapılarını açan Kapalıçarşı, küçük büyük her altın yatırımcısının dikkatini çekmeyi başardı. Çeyrek altın 9 Şubat Cuma günü kaç lira oldu diyen küçük yatırımcı fiyatların seyrini öğrenmek için fiyatları takip etmeye sabah erken saatlerde başladı. Yatırımı gram altına yapacaklarsa fiyatların düşüşünü memnuniyetle karşıladı.

Altın piyasasındaki yatay ilerleyen fiyatlar, kısa vadeli yatırım yapan ve altın bozduracakların beklentisini ise bugünlerde pek karşılamıyor.

Kapalıçarşı güncel altın fiyatları…

Gram Altın 9 Şubat Cuma Günü Kaç Lira?

Kapalıçarşı’da gram altın 161 lira 76 kuruştan alınıyor. Satış fiyatı 161 lira 83 kuruş seviyesinden devam ediyor.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?

Özellikle yaz düğünlerine hazırlık yapan vatandaşlar şimdiden çeyrek altınları hazırlamaya başladı. Çeyrek altın bugün alışta 258 lira 84 kuruştan işleme başladı. Satış fiyatıysa şu anlarda 256 lira 32 kuruş olarak seyrediyor.

Yarım Altın Fiyatı Ne?

Yarım altın fiyatı bugünkü alışları 517 lira 69 kuruştan başlattı. Yarım altın satış fiyatı ise 530 lira 63 kuru oldu.

Güncel Cumhuriyet Altını Fiyatı

9 Şubat Cuma günü Cumhuriyet altını alışta 10 67 lira 37 kuruş oldu. Satışta ise bin 83 lira 50 kuruştan alıcı buldu.

Altın piyasasının en güncel fiyatları görüldüğü üzere düne benzer bir grafikte oldu. Haftanın son işlem günü fiyatları böyle olurken yatırımcı hafta sonu fiyatlarını beklemeye başladı.