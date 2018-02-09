Türk Telekom 2017’yi Kârlı Kapattı
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Türk Telekom 2017’yi Kârlı Kapattı


Türk Telekom 2017’yi Kârlı Kapattı
Türk Telekom 2017’yi Kârlı Kapattı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-09 Saat: 10:48:40
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Türk Telekom geçen yıla ilişkin finansal raporunu tamamladı. Buna göre bir önceki sene yılı zararla kapatan Türk Telekom, 2017’de kâra geçti. Şirketin net kârı ise 1 milyar liranın üzerinde oldu.

Türk Telekom geçen yıla ilişkin finansal raporunu tamamladı. Buna göre bir önceki sene yılı zararla kapatan Türk Telekom, 2017’de kâra geçti. Şirketin net kârı ise 1 milyar liranın üzerinde oldu.

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Türk Telekom, 2017 yılı finansal gelişmelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Buna göre şirket geçen sene bir milyar 136 milyon liralık net kâr elde etti. Şirketin konsolide gelirlerinde gözlemlenen artış yüzde 12,6’yı bularak, 18 milyar 140 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen şirket CEO’su geçen yılın hem finansal hem operasyonel hem de stratejik açıdan güzel gelişmelerle tamamlandığının altını çizdi. Müşteri odaklı işlere imza attıklarını ifade eden CEO Paul Doany, 2017 yılının başarılı grafiğinin bu yıla iyi bir başlangıç yapmanın önünü de açtığını belirtti.

Doany açıklamasında Türk Telekom’un dijitalleşme noktasında farklı bir çizgide yürüdüğünü dile getirerek, Türkiye’nin ilk dijital klavyesi olan TAMBU mobil uygulamasına başladıklarına dikkat çekti. Şirketin yeni nesil teknolojilere ağırlık verdiğini, bu kapsamda akıllı şehir ve sağlık kampüsleri gibi önemli projelerde yer aldığı aktardı. Şirket CEO’sunun açıklamasında Kurumsal Risk Sermayesi Şirketinin kuruluş çalışmalarına devam ettiği de aktarılan önemli bilgilerden oldu.

CEO Paul Doany Türk Telekom ailesinin müşteri odaklı çalışmalara devam edeceğine, şirket hedefinin 41 milyon 700 bin müşteriye kaliteli hizmet olduğuna vurgu yaptı. Bu kapsamda sayısı 250’yi bulan TT ofisinin optimizasyon çalışması halinde olduğunu kaydetti.

2018 yılı hedeflerinin tüm müşteri taleplerine cevap verebilmek olduğunun altını çizerek, “Çalışmalarımız bu yılda kararlılıkla devam edecek” dedi. 

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