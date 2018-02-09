Borsa İstanbul Gün Açılışını Düşüşle Yaptı
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Borsa İstanbul Gün Açılışını Düşüşle Yaptı


Borsa İstanbul Gün Açılışını Düşüşle Yaptı
Borsa İstanbul Gün Açılışını Düşüşle Yaptı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-09 Saat: 11:05:14
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Sert düşüşler ardından birkaç gündür toparlanma sürecine giren Borsa İstanbul bugünün açılışını düşüş yönlü yaptı. Haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,98’lik gerileme kaydetti.

Sert düşüşler ardından birkaç gündür toparlanma sürecine giren Borsa İstanbul bugünün açılışını düşüş yönlü yaptı. Haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,98’lik gerileme kaydetti.

Haftanın Son İşlem Gününde BIST 100 Endeksi…

BIST 100 endeksi gün açılışında 1.117,48 puanlık değer kaybı yaşadı. Azalış yüzde 0,98’e denk gelirken, endeksin açılış puanı 113 bin 146,05 oldu.

Borsa İstanbul kapılarını haftanın son işlemleri için açarken, bankacılık endeksi açılışta yüzde 1,03 değer yitirdi. Azalış yönlü hareketler holding endeksinde de görüldü. Buna göre endeksin değer kaybı açılışta yüzde 0,99 oldu.

Dünkü açılışta tüm sektör endeksleri yukarı yönlü seyretmişti. Bugünün açılışında ise tüm sektör endeksleri gözünü aşağı çevirdi. Buna göre gün açılışından en çok kayıp madencilikte kaydedildi. Azalış yüzde 1,62’yi buldu.

Dolar Kurundaki Yükseliş Gün Sonuna Negatif Yansıdı

Bilindiği üzere dün aralık ayına ilişkin sanayi üretim verileri açıklandı. Veriler beklentinin üzerinde gerçekleşti. Gelişmeler piyasaları olumlu etkiledi. Üretim verileri açıklaması sonrasında BIST 100 endeksi 116.055,18 puan seviyesine kadar tırmandı. Yükselişin önünü ise dolardaki yükseliş kesti. Piyasalar artın kura negatif tepki verdi. BIST 100 endeksi gün sonunda yüzde 1,13’lük değer kaybı kaydetti. Endeksin kapanış puanı ise 114 bin 263,53 oldu.

Bugün piyasalar İngiltere’nin sanayi üretim verileriyle dış ticaret dengesi açıklamalarını takip edecek. Bunun yanında bugün yapılacak açıklamalar arasında Amerika’nın eşya stokları da yer alacak. Analistlere göre açıklamalar küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. BIST 100 endeksini teknik açıdan değerlendiren uzmanlar, 112 bin 500 puan ile 110 bin puan aralığının destek bölgesi olacağını öngördü.  

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