Brent Petrolde Varil Fiyatı 64,36 Dolar

Petrol piyasasının yakından takip ettiği Brent petrolde varil fiyat güne 64 dolar 36 sentten başladı. Batı Teksas tipi ham petrolde varil fiyatı ise gün açılışında 60 doların üzerinde seyretti.

Brent Petrol Güne Düşüşle Başladı

Brent petrol, küresel fiyatları etkisi altına almaya devam ederken gün açılışında fiyatların aşağı yönlü hareket ettiği görüldü. Brent petrolde varil fiyat dün 65 dolar 27 sent seviyesinden başlamıştı. Günün ilerleyen saatlerinde 65 dolar 57 sentte yükselen fiyatlar, bugüne 64 dolar 37 sentten başladı. Saat 9 sularında varil fiyatta yüzde 0,01’lik düşüş kaydedildi. Bu dakikalarda Brent petrolün varil fiyatı 64 dolar 36 sent olarak işleme alındı. Haftanın son işlem gününde ve saat 9 sularında Batı Teksas tipi ham petrolde varil fiyat 60 dolar 54 sentten arz edildi.

Fiyatların düşüş yönlü seyrini ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından yapılan açıklama tetikledi. İdarenin birkaç gün önce yaptığı açıklamada ABD’nin ham petrol üretimini artırdığı ifade edilmişti. Buna göre ABD 27 Ocak ile 2 Şubat aralığında toplamda 10 milyon 250 bin varillik üretime ulaştı. Bu rakam bir önceki haftayla karşılaştırıldığında günlük artışın 332 bin varil olduğu kaydedildi. Son durumda ABD’nin söz konusu tarihler aralığında üretti ham petrol, son yılların zirvesine ulaşmış oldu.

Piyasa uzmanlarına göre ülkenin ham petrol üretimi, uluslararası fiyatları etkisi altına aldı. Fiyatların aşağı yönlü hareketini bu baskı tetikledi.

Analistler Brent petrol fiyatlarını teknik açıdan değerlendirdiklerinde fiyatların 64 dolar 45 sent ile 64 dolar 57 sent aralığında direnç göstereceğini öngördü. Fiyatların 64 dolar 21 sent ile 64 dolar 34 sent aralığında ise destek bölgesine ulaşacağını kaydetti.