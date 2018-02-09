121 Milyar Dolarlık Teklifi Bir Çırpıda Ret Etti

Broadcom, mobil yonga seti üreticisine teknolojinin en yüksek satın alma teklifiyle gitti. Fakat Qualcomm dişli rakibinin satın alma teklifini yine reddetti.

Rakibinin Verdiği Satın Alma Teklifi Düşük Geldi

Broadcom, teknolojinin dev ismi olan Qualcomm’ın kapısına satın alma için tam 121 milyar dolarlık teklifle gitti. Qualcomm yönetim kurulu rakibinin bu teklifini tek kalemde ret etti.

Her Bir Hisseye 82 Dolar Verdi

Konuyla ilgili açıklama mobil yonga üreticisi tarafından yapıldı. Qualcomm açıklamasında satış gibi bir niyetinin olmadığının altını çizdi. Teklifin bu nedenle de kabul edilmediğini aktardı. Broadcom’un satın alma girişiminde şirkete ait her bir hisseye 82 dolar fiyat verdiğini ifade eden Qualcomm, satın alma teklif tutarının 121 milyar dolar olduğunu dile getirdi.

Teknoloji Tarihinin En Yüksek Satın Alma Teklifi Oldu

Qualcomm’un uzun zamandır peşinde olan Broadcom, teknoloji tarihinin en yüksek satın alma teklifini yapan firma olarak kayda geçti. Qualcomm’sa bugüne kadar yapılan tekliflerin düşük olduğunu belirtiyordu. Buna karşılık Broadcom teklif miktarını yeniden gözden geçirdi. Ve hisse başına 70 dolar olan önerisini 82 dolar gibi bir noktaya çekti.

“Şirketin Değeri 121 Milyar Doların Üzerinde”

Teklife rağmen Qualcomm, 82 dolarlık fiyatı da düşük buldu. Şirketin piyasa değerinin 121 milyar doların üzerinde olduğunu savunarak, NXP’nin satın alma hesabına dahil edilmediğinin altı çizildi. NXP’nin satın alma sürecinde sona gelindiğini belirten mobil yonga seti üreticisi, 2020 yılının sonuna kadar 5G teknolojisine geçmeyi planladığını aktardı.

Qualcomm’un bugünkü piyasa değeri ise 92 milyar dolar olarak ifade ediliyor. NXP’nin satın alınması sonrasındaysa, şirketin piyasa değeri bunun çok çok üzerinde olacak.

Şirketin bu açıklamayı yapma nedeni ise ABD’de geçerli olan yasalardan kaynaklandı. Şirket satın alma teklifinin yasalar gereğince neden ret ettiğini kamuoyuna duyurmak zorundaydı.