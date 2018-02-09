Yatırım Araçları İçerisinde, Yatırımı BIST 100’e Yapan Kazandı!
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Yatırım Araçları İçerisinde, Yatırımı BIST 100’e Yapan Kazandı!


Yatırım Araçları İçerisinde, Yatırımı BIST 100’e Yapan Kazandı!
Yatırım Araçları İçerisinde, Yatırımı BIST 100’e Yapan Kazandı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-09 Saat: 12:21:51
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Ocak ayında finansal yatırım araçları içerisinde en çok reel getiriyi BIST 100 endeksi getirdi. Külçe altın yatırımcısının da yüzü güldü. Buna karşılık Euro ve Dolar kaybeden yatırım araçlarından oldu.

Ocak ayında finansal yatırım araçları içerisinde en çok reel getiriyi BIST 100 endeksi getirdi. Külçe altın yatırımcısının da yüzü güldü. Buna karşılık Euro ve Dolar kaybeden yatırım araçlarından oldu.

Ocak Ayı Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının ne kadar kazandırdığına ne kadar kaybettirdiğine ilişkin veri incelemesini tamamladı. Aylık reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksine indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 5,63’lük oranla en yüksek ay bazlı reel getiriyi sağladı. BIST 100 endeksi tüketici fiyat endeksi baz alınarak incelendiğinde getirinin yüzde 5,60 olduğu sonucuna ulaşıldı.

2018 yılının ocak ayında külçe altın yurt içi üretici fiyat endeksine indirgendiğinde yüzde 2,23’lük getiriye kapı araladı. Aynı şekilde ve aynı ayda devlet iç borçlanma senetlerinin getiri oranı yüzde 0,83’e işaret etti. Bunun yanında kazandıranlardan bir diğer yatırım aracı ise Euro oldu. Euro’daki reel getiri yüzde 0,18 olarak kayda geçti. Reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksine indirgendiğinde brüt mevduat faizindeki kayıp yüzde 0,10 oldu. TÜİK’in açıklamasına göre dolar yatırımcısı ocak ayında reel getiride yüzde 2,74’lük kayıp yaşadı.

tüketici fiyat endeksi baz alındığında külçe altın, devlet iç borçlanma senetleri ve Euro yatırımcının yüzünü güldürenlerden oldu. Külçe altındaki getiri artışı yüzde 2,2 olurken, devlet iç borçlanma senetlerinin reel kazancı yüzde 0,80 olarak kayıt altına alındı. Euro yüzde 0,15’lik getiriye ev sahipliği yaptı. Aynı kriterler dikkate alındığında brüt mevduat faizi yüzde 0,13 kaybettirdi. Dolardaki kayıpsa yüzde 2,77 olarak hesaplandı.

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