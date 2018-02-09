32 Ülkenin Ceviz Fidanı Bandırma’dan Yola Çıkıyor

Balıkesir ilinin ilçeleri arasında yer alan Bandırma ceviz fidanı üretimine ve ihracatına hız verdi. İlçede yetiştirilen fidanlar 32 farklı ülkeye satılırken, bu ülkelerin başını Türkiye’nin komşuları olan Yunanistan ve Bulgaristan çekti.

2 Milyon Adet Ceviz Fidanı İhraç Edildi

Bandırma ilçesi ceviz fidanı üretiminde yurt genelinde en fazla üretime imza atan ilçe olarak gösteriyor. İlçedeki üretim aralıksız devam ederken, ihracatta tam gaz sürüyor. 2017 yılının Kasım ayı ile 2018 yılının mart ayı aralığında üretilmesi planlanan ceviz fidanı sayısı 5 buçuk milyonla 6 milyon adet arasında belirlendi. İlçeden yapılan dış satımsa şimdiden 2 milyon adeti buldu.

Ceviz fidanı üretimi ilçenin geneline yayılırken, üretim kırsal mahallelerde yoğunluk kazanıyor. Üretimin başını ise Sahil Yenice, Ömerköy ve Erikli gibi mahalleler çekiyor. Buralarda üretilen fideler başta Yunanistan’a gönderiliyor. Bunun yanında Bulgaristan, Romanya, Özbekistan ve Kazakistan’da dış satımın yoğun olarak yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor. 32 farklı ülke Bandırma ilçesinden ceviz fidanı satın alırken, üretim alanı da her geçen yıl daha da genişliyor.

Üretim 300 Dekardan Bin 500 Dekara Çıktı

Bandırma’da bundan otuz sene kadar önce 300 dekarlık alanda yapılan üretim bugün bin 500 dekarlık alanda gerçekleşiyor. İlçenin ekonomisine büyük katkılar sağlayan ceviz fidanı ihracatı, kadın istihdamına da destek oluyor.

Üretim ve ihracatta lider olan kırsal mahalle Sahil Yenice Mahallesi olurken, mahallenin muhtarlığını yapmakta olan Nuri Varlık, ilçe genelindeki potansiyelin yüksek olduğunun altını çizdi. Türkiye ekonomisine bu alan çerçevesindeki katkılarının yıl bazında 25 milyon doları bulduğunu ifade ederek, bölgede yaşayan vatandaşların büyük kısmının geçimini ceviz fidanı yetiştirmekle karşıladığını aktardı.