QNB Finansbank Orta Doğu ve Afrika'da Başarılarını Sürdürüyor

Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük finans kuruluşu QNB Group, The Banker dergisi tarafından yayınlanan 2018 Brand Finance Global 500 raporunun Şubat sayısına göre 4,2 milyar ABD doları marka değeriyle bir kez daha Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en değerli bankacılık markası seçildi.

QNB'nin bir önceki yıl 3,8 milyar dolar olan marka değeri %11 artış göstererek 2017 yılında 4,2 milyar dolara ulaştı. Öte yandan; grubun Marka Gücü Endeksi (BSI), bankanın sürekli gösterdiği güçlü finansal performans ve uluslararası genişlemesi sayesinde, 100 üzerinden 76,4'ten 78,4'e yükseldi.

2020'ye kadar Orta Doğu, Afrika ve Güney Doğu Asya'nın lider bankası olmavizyonunu destekleyen yeni ve kayda değer bir kilometre taşına ulaşan QNB; Malezya, Endonezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'daki büyük bankaları geride bırakarak, Güney Doğu Asya'daki (SEA) ikinci en değerli banka konumuna ulaştı.

Bölgedeki en güçlü bankacılık markası haline gelen QNB Grup, AA+ kredi notunu da koruyarak müşteri tabanını genişletmeye ve markasını güçlendirmeye devam ediyor.

Dünyadaki ilk 100 bankacılık markası listesinde yer alan tek Katarlı banka olan QNB’nin marka değerindeki mevcut artış, grubun küresel markalar arasında 425nci sıradan bu yıl 433ncü sıraya yükselmesini sağlamaktadır.

Bu başarı, QNB'nin güçlü ve tutarlı finansal performansı ile büyüme oranlarının yanı sıra; Londra, Paris, Cenevre, Bombay ve Şanghay gibi dünyanın lider finans merkezlerinin büyük bir çoğunluğuna uzanan uluslararası varlığını da yansıtmaktadır.

QNB Grubu’nun 2017 yılı net kârı; önceki yıla göre %6 artış göstererek 13,1 milyar Katar Riyali (3.6 milyar ABD doları), aktifleri ise %13 artışla 811 milyar Katar Riyali (223 milyar ABD doları) olarak gerçekleşirken, grubun şimdiye kadar elde ettiği en yüksek değere ulaştı. Müşteri mevduatları bir önceki yıl sonuna göre %16 artarak 586 milyar Katar Riyaline (161 milyar ABD doları) yükseldi.

QNB Group İletişim Genel Müdürü Yousef Darwish: "2018'de Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en değerli bankası seçilmek ve Güney Doğu Asya'nın ikinci en değerli bankacılık markası haline gelmek vizyonumuzun, stratejimizin, uygulamalarımızın ve güçlü sonuçlarımızın gerçek bir göstergesidir. Elde ettiğimiz bu yeni başarı 2020'ye kadar Orta Doğu, Afrika ve Güney Doğu Asya'da (MEASEA) lider bir banka olma hedefimiz için ne kadar yol aldığımızı da ortaya koyuyor " dedi.

Darwish sözlerini şöyle sürdürdü: " Bankanın inovasyonla özdeşleşen köklü bir geçmişi QNB markasının ulusal ve modern bir bankacılık simgesi haline gelmesini sağlamıştır. Bu başarı, müşterilerimizin beklentilerini aşan yenilikçi bankacılık ürün ve hizmetleri sunma ve bizi bankacılıkta ilk tercih haline getiren benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatma taahhüdümüzü de yansıtıyor."

Brand Finance CEO'su David Haigh ise: "QNB, bankacılık sektörünün bir bütün olarak itibarını sınayan bu zamanlarda, Güney Doğu Asya gibi yeni pazarlarda müşteri çekmekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut müşteri tabanındaki imajını da daha sağlam hale getiriyor" dedi.

Dünyanın en büyük bankalarını marka değerine göre sıralayan; markanın itibarını, imajını ve fikri mülkiyetini dolar değeri bakımından değerlendiren ve her yıl The Banker dergisinin işbirliğiyle yayınlanan Brand Finance Banking 500 listesinin ardında, dünyanın lider bağımsız markalı işletme değerleme ve strateji danışmanlığı şirketi Brand Finance yer almaktadır.

1926 yılından bu yana dünya çapında finansal bilgi sağlayan ve dünyanın en uzun süreli uluslararası bankacılık yayını olan The Banker dergisi aynı zamanda “Financial Times Grubu”nun en çok okunan aylık yayını olma ünvanını taşıyor. The Banker ayrıca, sektördeki kilit veri ve analiz kaynağı olmaya devam ediyor.

Üç ayrı kıtada ve 31'i aşkın ülkede iştirakleri ve bağlı şirketleriyle varlık gösteren QNB Grup, çok çeşitli ve gelişmiş ürün ve hizmetler sunuyor. 1,230'ü aşkın konumda, 4,300'ün üzerindeki ATM ağıyla faaliyet gösteren bankanın 28.200'ün üzerinde çalışanı bulunuyor.