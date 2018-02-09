Türkiye Bal Üretiminde Dünya İkinciliğine Yükseldi

Türkiye, bal üretiminde dünya birincisi olan Çin’i takip etmeye başladı. Bal üretiminde yüzde 30’luk payın sahibi olan Çin birinci oldu. Türkiye ise yüzde 7 ile ikincilik koltuğuna oturdu.

1,5 Milyon Tonun Yüzde Yedisini Türkiye Üretti

Dünya bal üretimi yıllık bazda 1 milyon 500 bin tonu aştı. Üretimde Çin en fazla payı alırken, Türkiye Çin’in arkasında yer aldı. Çin dünya bal üretiminin yüzde 30’luk kısmını tek başına yaptı. Türkiye yüzde 7’lik payın sahibi oldu. ABD’nin üretim miktarı ise toplamın yüzde 5,35’lik kısmına denk geldi. İran yüzde 5,03 gibi bir oranda kaldı. Rusya’nın bal üretimiyse dünya üretiminin sadece yüzde 4,96’lık bölümünü oluşturdu.

Yapılan incelemelere göre yurt genelinde arıcılık yapmakta olan işletme sayısı 84 bine ulaştı. Bu işletmelerin 8 milyon adetlik kovana sahip olduğu tahmin edildi. Türkiye’nin senelik bal üretim miktarı ise ortalamada 105 bin tonu aştı.

Bal üretimin geçmiş yıllarına bakıldığında Türkiye’de 2000 yılında 4 milyon 300 bin adet olan kovan sayısı 2016’da 7 milyon 900 bin adete kadar yükseldi. Bal üretimi ise 2000 yılında 61 bin ton olarak kayda geçmişti. 2016 yılına ilişkin kayıtlarsa üretimin 105 bin ton olduğunu kanıtladı.

2000 ile 2016 yılları arasında artan kovan sayısı ve bal üretim miktarı, verimde kendini pek göstermedi. Kovan başına yakalanan üretim 13,4 kiloda kaldı. Çin’in verimi ise kovan başına 50 kiloya kadar yükseldi.

Bal İhracatının Dünya Lideri Çin!

Bal üretimi kadar ihracatta da dünya ülkelerini geride bırakan Çin, ihtiyacın yüzde 12,9’luk kısmını tek başına yapıyor. İhracatta Yeni Zelanda yüzde 8,95’lik payla listenin ikincisi olarak dikkat çekiyor. Bunu ise Arjantin takip ediyor. Arjantin’in yıllık bal ihracatı yüzde 7,31’i gösterirken, Türkiye ürettiği balın yüzde 3,4’lük kısmını dış ticarete dahil ediyor. Kalan kısım ise yurtiçi ihtiyacı karşılıyor. Türk balı 33 ülke pazarında kendine yer açıyor. Dış satımda Türk balının ilk adresi ABD olurken, ikinci ülke Almanya olarak gözlemleniyor. Bunların yanında bal ihracatı Suudi Arabistan’a da aralıksız devam ediyor.