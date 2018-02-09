Çorum GES Yatırımı 2 Senede Kendini Amorte Etti

Türkiye'de güneş enerjisi santraline yatırım yapan ilk oda olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’dan aldığı destekle faaliyete geçirdiği projeden 2 senede 270 bin lira gelir elde etti. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Çorum TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel, fuar ve sergi kompleksi çatılarına yerleştirilen 932 güneş panelinden saatte 233 kilovat elektrik üretildiğini aktardı.

Hibe desteği ile yapılan yatırımın planlanan süreden daha kısa zamanda kendisini amorti ettiğini ifade eden Zeybel, güneş enerjisi santralinin maliyetinin 825 bin lira olduğunu bildirdi. Yatırım bütçesinin yüzde 75'lik bölümüne tekabül eden 618 bin lirayı OKA'nın hibe desteği olarak verdiğini dile getiren Zeybel, kalan 206 bin liralık tutarın ise kendileri tarafından öz sermaye olarak ödendiğini anlattı. Santralin enerji üretimi yapmaya başladığı günden beri 270 bin lira gelir elde edildiğini belirten Zeybel, projenin öz kaynağı amorti ettiğini ifade etti.

GES Yatırımları Artarsa Enerji İthalatı Da Azalacak

Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ürünlerden birinin enerji olduğunu belirten Zeybel, bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Zeybel, Türkiye'nin cari açıkla mücadelesine de katkı sağladığını vurguladı.

Güneş enerjisi santralinin 2016 senesi Ocak ayından günümüze elektrik üretimine devam ettiğini dile getiren Zeybel, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük bir yatırım fırsatı olduğunu belirterek, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu fırsatı değerlendirdiğini ifade etti. Türkiye'de güneş enerjisi yatırımı yapan ilk oda olduklarına işaret eden Zeybel, ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini üretip kalan elektriği satarak gelir elde etmelerinin yanı sıra enerji ihtiyaçlarının çevreye duyarlı şekilde karşılandığına dikkat çekti. Zeybel, yatırım aşamasının ardından yüklü bir işletme gideri olmayan ve özellikle hibe destekleri ile kısa sürede kendini amorti ederek kar eder hale gelen bu tür yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasının, Türkiye’nin kalkınmasına destek olacağını belirtti.