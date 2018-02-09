Bahçeşehir Strada'dan 3 Taş Sürprizi
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Bahçeşehir Strada'dan 3 Taş Sürprizi


Bahçeşehir Strada'dan 3 Taş Sürprizi
Bahçeşehir Strada'dan 3 Taş Sürprizi Elif İşçi - Tarih: 2018-02-09 Saat: 12:47:44
Anasayfa Şirketler Bahçeşehir Strada'dan 3 Taş Sürprizi

İstanbul Bahçeşehir'de bulunn ve Kanal İstanbul güzergahı üzerinde konut yapımı gerçekleştiren Strada sevgililer gününü unutmadı. Gerçekleşen satışların ardından düzenlenecek pasta yarışması ile birlikte 3 taş pırlanta yüzük hediye ettiklerini açıkladı.

Türkiye’de 25 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve nitelikli projelere imza atan Akzirve Gayrimenkul özel günlerin heyecanını paylaşmaya devam ediyor. “Caddeli Yaşam” konseptiyle 747 konutluk 2. etabının satışına başlayan ve Kanal İstanbul projesine olan yakınlığı ile dikkat çeken STRADA projesi kapsamında, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel “Pırlantalı Pastalar” etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik, 10 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 13:00-16:00 arasında STRADA Bahçeşehir satış ofisinde yapılacak.

Etkinlik Sonunda En Güzel Pastayı Yapan 1 Çifte 3 Taş Pırlanta Yüzük Hediye Edilecek

Sevgililer Günü’nde keyifli vakit geçirmek isteyen çiftlerin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, çiftler uzman bir pasta şefi ile birlikte, özel hazırlanan pasta kalıpları ve malzemeleri kullanarak arzu edecekleri tasarım ve içerikte pastalar üretecekler.

Etkinlik sonucunda yapılan pastalar sergilenerek aralarından görüntü ve tat uyumu olarak en iyi olan pastayı yapan çifte, 6.500 TL değerinde sertifikalı ve özel tasarım bir üç taş pırlanta yüzük hediye edilecek. Ayrıca etkinlik süresi boyunca Akzirve’nin lezzetli ikramları da STRADA’da yer alacak.

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