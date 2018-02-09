Ekonominin Güçlenmesi İçin Devlet Sanayicilerle Ortak Çalışmalı!

İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nun Ekonomi Bakanlığı ile düzenlediği istişare toplantısına katılımda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyanın çok hızlı değiştiği, Türk sanayi sektörünün bu değişime ayak uydurduğunu belirtti. Hükümet ve sanayicinin beraber çalışmasının önemine dikkat çeken Zeybekci, bu çalışmalar kapsamında bakanlık yetkililerinin her hafta sonu Türkiye'nin her şehrinde sanayici ve iş adamları ile görüşmeler yaptığını belirterek, sanayicilerin sorunlarını dinleyerek çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

E-Ticaretin Küresel Ekonomideki Payı Yüzde 10

Bakanlığın üretime müdahale etmesinin öneminden bahseden Zeybekci, bu konuda yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. 40'ı aşkın şehirde çalışmaların sona erdiğini dile getiren Zeybekci, yaz gelmeden tüm şehirleri gezeceklerini ifade etti. Türkiye'nin her yerini dolaşarak vatandaşlarla istişare edeceklerini, bu şekilde karar alarak hükümete uygulatmayı hedeflediklerini aktaran Zeybekci, dünyanın çok hızlı değiştiğini, geçen sene doğru olan politikaların şu an farklı olduğunu ifade etti. 2017 senesinden günümüze E-Ticaretin kendi içindeki büyümesinin yüzde 16 seviyesinde olduğunu bildiren Zeybekci, E-Ticaretin küresel ticaretten aldığı payın gelişmiş ülkelerde yüzde 10, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 7 seviyesinde seyrettiğini aktardı.

Türkiye'nin güneyinde, Suriye'de, Afrin'de, Fırat Kalkanı operasyonunda ve diğer bütün alanlarda terörle mücadele eden tüm askerlere Allah'tan yardım, şehitlere ise baş sağlığı dileyen Zeybekci, Türkiye’nin hiçbir tehdit unsuruna boyun eğmeyeceğini ve seyirci kalmayacağını belirtti. Hiçbir şekilde teröre taviz verilmeyeceğini ve uzun vadede teröre müsaade edilmeyeceğini dile getiren Zeybekci, herhangi bir tehdit unsurunun belirli bir süre sonra ülkeyi etkileyeceğinin farkında olduklarına dikkat çekti. Zeybekci, terör unsurlarının yok edilmediği sürece Osmaniye'de, Adana'da, Mersin'de, Trabzon'da, Tunceli'de, Van'da, Giresun'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de de görüleceğine işaret etti.