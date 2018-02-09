THY Yolcu Doluluk Oranında Da Rekor Kırdı
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THY Yolcu Doluluk Oranında Da Rekor Kırdı


THY Yolcu Doluluk Oranında Da Rekor Kırdı
THY Yolcu Doluluk Oranında Da Rekor Kırdı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-09 Saat: 14:17:53
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Türk Hava Yolları (THY)'nin yolcu doluluk oranı Ocak 2018 döneminde önceki senenin aynı dönemine kıyasla 7.3 puan artarak yüzde 79.8’a yükseldi. Bu rakamlara göre THY, şimdiye kadarki en yüksek Ocak ayı doluluk oranına ulaştı.

Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu açıklamalarda, toplam kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 17.1 oranında artış gösterdiği 2018 Ocak ayında toplam doluluk geçen senenin aynı dönemine kıyasla 7.3 puan artarak yüzde 79.8’a, dış hat doluluğu ise 7.5 puanlık artarak yüzde 78.6’a yükseldi. Yurt içi hat ve yurt dışı hat uçuşlarında Türk Hava Yolları şimdiye kadarki en yüksek Ocak ayı doluluk oranına ulaştı.

2017 senesinin Temmuz ayı itibarıyla başlayan talepteki (Ücretli Yolcu Kilometre) çift haneli hızlı büyüme yüzde 28.9 oranında artarak 2018 senesinin Ocak ayına kadar devam etti. Ocak 2017 tarihine göre, taşınan yolcu sayısı yüzde 36.6 oranında artarak 5.7 milyon yolcuya yükseldi. Bu sayede, Türk Hava Yolları tarihte ilk kez Ocak ayında 5 milyon yolcu rakamını geçti.

Kargo Hacmi Yüzde 33 Arttı

Dıştan dışa transfer yolcu (Transit Yolcu) haricinde hesaplandığında, yurt dışı yolcu sayısı yüzde 44.6 oranında arttı. Bu dönemde taşınan kargo ve posta hacmi geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 33.5 oranında arttı. Kargo ve posta hacmindeki bu büyümeye en çok katkı sağlayan bölgeler yüzde 44.9 oranında artışla Orta Doğu, yüzde 43.5 oranında artışla iç hatlar ve yüzde 39.3 oranında artışla Avrupa olarak belirlendi.

Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla bütün bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Kuzey Amerika 13.3 puan, Orta Doğu 10.7 puan, Orta ve Güney Amerika 8.5 puan ve Afrika 7.7 puan artarak en çok artış gösteren bölgeler olarak belirlendi.

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