Mitsubishi Manisa’ya Ev Tipi Klima Fabrikası Yatırımı Yaptı!

95 senedir 43 ülkede hizmet veren Mitsubishi Electric, Manisa’da bulunan “Ev Tipi Klima Fabrikası”nı 382.5 milyon lira tutarında yatırımla faaliyete soktu. Türkiye’de açılan ilk ev tipi klima fabrikasında 4 sene içinde 400 bin kişiyi istihdam etmesi ve 500 bin ünitenin üretilmesi planlanıyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde 60 bin metrekarelik araziye inşa edilen fabrikanın resmi açılış törenine katılımda bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, burada yapmış olduğu konuşmada, Türkiye’nin artık tüm sektörlerle büyümeye devam edeceğine dikkat çekti. Japonya’nın Asya-pasifik bölgesinde Türkiye’nin en kritik ortağı olduğuna işaret eden Bakan Özlü, Japonya’ya üç kıtanın ortasında bulunan konumuyla Türkiye’nin 2023 hedeflerine katılma çağrısında bulundu. Yatırım, üretim ve istihdam alanına yapılan her katkının Türkiye için önemli olduğunu dile getiren Özlü, ’Türkiye’nin sınırlarında yaşanan bütün olumsuzluklara karşın, boyun eğmeden hedeflerine ulaşacağını vurguladı.

Şirket Satışlarının Dörtte Biri Türkiye Üretiminden Sağlanacak

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO’su Masaki Sakuyama, 2018 mali senesinde Mitsubishi Electric Corporation’un 4.420 milyar Japon Yeni (147 Milyar Lira) tutarında net satışa ve 325 milyar Yen (10.8 Milyar Lira) tutarında faaliyet gelirine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş.’yi de kapsayan klima ve soğutma sistemleri segmentine, Mitsubishi Electric Corporation’un çok önem verdiğini dile getiren Sakuyama, Mitsubishi Electric Turkey’in ev aletleri bölümünün önemli bir parçası konumunda olduğunu belirtti. Ev aletleri bölümü net satışlarının 1.040 milyar Yen (34.6 Milyar Lira) tutarında gerçekleşeceğini öngördüğünü aktaran Sakuyama, bu tutarın şirketin toplam satışlarının dörtte birine eş değer olduğuna işaret etti. Bölümün faaliyet gelirinin ise 57 milyar Yen (1.9 Milyar Lira) tutarına ulaşmasını hedeflediklerini ifade eden Sakuyama, bu gelirin şirketimizin toplam faaliyet gelirinin altıda birine eş değer olduğunu dile getirdi.