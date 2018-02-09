BTCTürk’ün Yüzde 95’lik Hissesine CEO’dan Dev Satın Alma!

Bu satın alma işleminin ardından Güneri, BTCTurk’un ve BTCTrader’ın yeni CEO’su oldu ve eski işinden ayrıldı. Kripto para piyasası konusunda son zamanlarda Türkiye’de canlılık gözlemleniyor. Günden güne artan yerli yatırımcıların taleplerine cevap veren BTCTurk, Bitcoin’in hızlı yükselişi sırasında bazı sorunlar yaşanmasına karşın zamanla stabil bir hizmet sunmaya başladı. Yatırımcıların TL karşılığında Bitcoin’e yatırım yapmalarını kolaylaştıran yerli kripto para borsası, Bitcoin’in yanı sıra Ethereum işlemlerinde de yatırımcılara hizmet sunuyor.

2017 senesinde uluslararası banka kuruluşu QNB ile ortaklık anlaşması imzalayan Finansbank’ın, QNB Finansinvest isimli yatırım alanında CEO olan Özgür Güneri, görevini 1 Şubat tarihi itibarıyla sonlandırdı. Yeni nesil ekonomiye yatırım yapmayı hedefleyen Güneri, BTCTurk’ün yüzde 95’lik hissesini satın alarak şirketin yeni CEO’su oldu. Geçmiş dönemlerde kripto para ve Blok Zinciri teknolojileri üstünde çalışmalar yürüten Net Holding sahibi Besim Tibuk’un oğlu Kerem Tibuk’un CEO’luğunu yaptığı BTC Trader, Güneri’nin yönetimine geçti.

Dünya Standartlarının Üstünde Hizmet Verilecek

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Özgür Güneri, satın alma işlemini açıkladı. Yeni yapıları ile müşterilere şeffaf, güvenli, kararlı ve üstün kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade eden Güneri, BTCTurk’ün sistem, altyapı, personel, güvenlik gibi alanlara yatırım yapacaklarını belirtti. Müşterilerin artan ilgisinden memnuniyet duyduklarını buna rağmen dünya standartlarının ötesinde hizmet verme hedeflerine henüz ulaşamadıklarına dikkat çeken Güneri, müşterilerin güvenini hak etmek ve yaptıkları işin yüksek sorumluluğunun bilincinde oldukları için yatırımlara devam edeceklerini bildirdi. Günden güne büyüyen ekiple, gelişen teknolojik altyapı, kurumsal ve şeffaf süreçlerimizle sektörün lideri olacaklarına işaret eden Güneri, sektörün standartlarını yükselteceklerini ve pazarın büyümesinde öncü olacaklarını dile getirdi.