Türkiye Kalkınma Bankası’ndan Savunma Sanayiye Dev Destek!
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Türkiye Kalkınma Bankası’ndan Savunma Sanayiye Dev Destek!


Türkiye Kalkınma Bankası’ndan Savunma Sanayiye Dev Destek!
Türkiye Kalkınma Bankası’ndan Savunma Sanayiye Dev Destek! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-09 Saat: 15:11:51
Anasayfa Bankalar Türkiye Kalkınma Bankası’ndan Savunma Sanayiye Dev Destek!

Türkiye Kalkınma Bankası, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketlere 3 kategoride kredi kullandıracak.

Şirketler, 7 seneye kadar vadeli sipariş bazlı işletme, yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaç kredilerinden faydalanabilecek. Savunma sanayisinde ana yükleniciler, alt yüklenici ve tedarikçi yan sanayi şirketlerinin finansmana erişiminin kolaylaşması ve sektörün derinliğinin artırılması için yeni bir kredi ürünü geliştirdi. Savunma sanayisi projelerinde yenilikçi ve yerli gelişime olan önemin artması, sektördeki şirketlerin mevcut yeteneklerini ve donanımlarını büyütme yönünde yeni yatırımlara yönlendirdi.

Ana yükleniciler güçlü mali yapılarıyla bu ihtiyaçları karşılayabiliyorken, sektörde sorumluluk alan çoğu KOBİ için finansmana erişim bu kadar kolay olmuyor. Savunma sanayisindeki projelerde faaliyet göstermek isteyen veya daha büyük sorumluluklar üstlenmeyi hedefleyen özellikle alt yüklenici şirketler finansman desteğine ihtiyaç duyuyor.

Alt Yüklenicilere 7 Seneye Varan Vade İmkanı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) liderliğinde faaliyete girecek çeşitli finansman ve destekleme ürünleri sayesinde, yeni teknolojilere sahip olma, yerlileştirme çalışmaları, alt yüklenici ve tedarikçi yan sanayi şirketlerinin finansmana erişimini kolaylaştırma yöntemiyle sektörün derinleşmesi sağlanacak. Bu çalışmalara göre Türkiye Kalkınma Bankası, savunma sanayisi sektöründe hizmet veren şirketlere kredi kullandırma kararı aldı. Kalkınma Bankası, bu alanda faaliyet gösteren şirketlere 7 seneye varan vadeyle 3 farklı kredi ürünüyle finansman desteği sunacak.

Sipariş bazlı işletme kredisi için ana yüklenici şirketlerin SSM'den, diğer tedarikçilerin ise ana yüklenici şirketlerden siparişleri temel alınacak. Kredi için alacak temlikini de kapsayan bir teminat yapısı oluşturulacak. Alınan her sipariş için yeni kredi (Rotatif Nitelikli) fırsatı verilecek. Rotatif kredi kullandırımında en fazla 3 sene vade imkanı sunulacak. Yatırım kredisi için, şirket yatırımlarının finansmanı temel alınacak. Proje bazlı kullandırılacak krediler için alacak temlikini de kapsayan bir teminat yapısı oluşturulacak. Bu kredi için 7 sene vade imkanı sunulacak.

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