Mikro Yazılım ve Anadolu Hayat İş Birliğine İmza Attı
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Mikro Yazılım ve Anadolu Hayat İş Birliğine İmza Attı


Mikro Yazılım ve Anadolu Hayat İş Birliğine İmza Attı
Mikro Yazılım ve Anadolu Hayat İş Birliğine İmza Attı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-09 Saat: 14:35:20
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Mikro Yazılım ve Anadolu Hayat Emeklilik uzun bir zamandır ortak iş görüşmeleri gerçekleştirmişti. Bu görüşmelerin ardından yapılan bir anlaşma sonrasında otomatik katılım alanında çığır açtıkları belirtildi.

Kurumsal ve ticari yazılım sektörünün önde gelen köklü firmalarından Mikro Yazılım ile bireysel emeklilik ve hayat sigortaları alanında hizmet veren öncü marka Anadolu Hayat Emeklilik, Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) Otomatik Katılım’a dahil olan firmaların işini kolaylaştıracak nitelikte önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.

zılım programını kullanan firmalar, program üzerinden kolayca ve hızlıca Otomatik Katılım işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Firmalar bu iş birliği ile program üzerinden hesap açıp veri gönderebilecek, gönderdikleri verileri sorgulayabilecekler.

Firmalar için önemli bir uygulama kolaylığı sunan bu iş birliğinin, 100 binin üzerinde müşteri portföyü olan Mikro Yazılım kullanıcılarından da ilgi görmesi bekleniyor.

Otomatik Katılım Nedir?

Otomatik katılım, 45 yaşını doldurmamış Sosyal Sigortalar Kurumu ile Emekli Sandığı’na bağlı mevcut çalışanların ve yeni işe başlayanların, çalıştıkları şirketler aracılığıyla otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) katılmasına olanak veren işyeri bazlı emeklilik sistemidir.

Otomatik katılım, çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları hayat standartlarını emeklilik döneminde de koruyabilmeleri için, emekliliğe yönelik tasarrufu teşvik eder.

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