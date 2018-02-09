THY'den Bulgaristan'da Turizm Çalıştayı Adımı

Bulgaristan’ın Sofya şehrinde düzenlenen, Türkiye temalı Tanıtım Etkinliği ve B2B Workshop’la Türsab, Türkiye tanıtım etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Bulgaristan’dan Türkiye ile çalışan outgoing acentaları ve Türkiye’den turizm yöneticilerinin katılım sağladığı etkinlikte Bulgaristan’la çalışan ve çalışmak isteyen acentelerin karşılıklı network ve işbirliği geliştirmesi sağlandı.

T.C. Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, THY Sofya Müdürü Mehmet Gürkaynak, Edirne Belediye Başkan Danışmanı Aydemir Ay ve TÜRSAB Kurumsal İlişkiler Departmanından Ela Atakan ve aynı departmandan Berna Akar’ın katılım sağladığı etkinlik, uluslararası acente bağlarını güçlendirmenin yanı sıra, Türkiye destinasyonu ve markasının güçlenmesini de sağlamıştır.

Edirne Belediye Başkan Danışmanı Aydemir Ay’ın Edirne’yi tanıtan bir sunum gerçekleştirdiği etkinlikte aynı zamanda ülkemiz turizm potansiyeli, Türkiye – Bulgaristan Turizm İlişkileri üzerine Türsab da bir sunum hazırlamıştır.