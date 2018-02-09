Sevgililer Gününde Ciro Beklentisi 250 Milyon Lira!
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Sevgililer Gününde Ciro Beklentisi 250 Milyon Lira!


Sevgililer Gününde Ciro Beklentisi 250 Milyon Lira!
Sevgililer Gününde Ciro Beklentisi 250 Milyon Lira! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-09 Saat: 15:25:36
Anasayfa Eko Gündem Sevgililer Gününde Ciro Beklentisi 250 Milyon Lira!

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Sevgililer Günü'nün organize perakende sektörüne bu sene toplam 250 milyon lira civarında getiri sağlayacağını öngördüğünü dile getirdi.

Sevgililer Günü hazırlıkları kapsamında, özellikle çiçek ve mücevher olmak üzere hazır giyim, teknoloji ürünleri ve restoran sektörleri için yüzde 100'e varan oranlarda artış beklendiğini ifade eden Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Sevgililer Günü'nün organize perakende sektörüne bu sene toplam 250 milyon lira civarında getiri sağlayacağını öngördüğünü söyledi. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Öncel, 14 Şubat tarihlerinde Anneler Günü ve Babalar Günü kadar olmasa da hediyelik eşya satışlarında ciddi oranda artış yaşandığına işaret etti.

Özellikle çiçek ve mücevher olmak üzere hazır giyim, teknoloji ürünleri ve restoran cirolarında yüzde 100’e varan artışlar beklendiğini aktaran Öncel, gıda sektörünün de 14 Şubat tarihinde cirolarının arttığını bildirdi. Firmaların özel günlerde müşterilere destek olmak, karar vermelerini kolaylaştırmak için farklı seçenekler sunduğunu belirten Öncel, bazı markaların 14 Şubat tarihinde günün anlamı adına tüm ürün gruplarında değişik kampanyalar hazırladığını anlattı.

Ciro Yüzde 25 Artıyor

Organize perakende sektörünün genelinde cirolarda yüzde 25 ila yüzde 30 oranında bir artış olduğuna işaret eden Öncel, Sevgililer Günü'nün organize perakende sektörüne bu sene toplam 250 milyon lira katkı sağlayacağını öngördüğünü vurguladı. BMD kapsamındaki markalarda, üyelerin ciroya katkısının 160 ila 170 milyon lira olduğunu ifade eden Öncel, 14 Şubat tarihinde perakende sektörünün cirolarının arttığını belirtti. 

Özel günlerde ana stratejilerinin tüketici ve sektörü iyi analiz ederek farklı, canlı, akıllı ve dinamik bir alışveriş sağlamak olduğunu anlatan n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, sürdürülebilir bir alışveriş için tüketicilerle duygusal bağ kurarak akıllarındaki ilk ve sıklıkla alışveriş yaptıkları e-ticaret platformu olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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