TOKİ'den 4 Devasa TOKİ Park Projesi!
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TOKİ'den 4 Devasa TOKİ Park Projesi!


TOKİ'den 4 Devasa TOKİ Park Projesi!
TOKİ'den 4 Devasa TOKİ Park Projesi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-09 Saat: 15:37:46
Anasayfa Emlak TOKİ'den 4 Devasa TOKİ Park Projesi!

Büyük park projelerine ilgili olduklarını ifade den TOKİ Başkanı Turan, bu projeleri TOKİ Park olarak adlandırdıklarını bildirerek, şu an 4 büyük proje üstlendiklerini dile getirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, sektörde en çok sorulan soruların balon olup olmadığını belirterek, özellikle TOKİ üretim grubunda balon olmadığını ve ürettikleri tüm ürünlerin satıldığını bildirdi. Belirli dönemlede özel sektör tarafından markalı konut projelerinde aşırı arzdan kaynaklı sorunlar olduğunu ifade eden Turan, sektörün çok güçlü olduğunu, bazı segmentlerde arz fazlası oluştuğunda sektörün kendini regüle edebildiğine dikkat çekti.

Orta Ve Dar Gelir Grubuna 4 Bine Yakın Konut

Öncelikli hedeflerinin sosyal konut satın almak isteyen vatandaşlara imkanlarına göre sosyal konut üretmek olduğuna dikkat çeken Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul'da da TOKİ projelerinin devam ettiğini, 2018’de Silivri'de ihale günü aldıklarını dile getirdi. 2018 Mart ayının ortalarında ihalenin gerçekleştirileceğini öngören Turan, Silivri'de 1400'ü aşkın daireyle bu sene başlayan ve kuraları çekilen vatandaşlara 2019 senesinde teslimat yapacaklarını bildirdi. Kayabaşı ve Hoşdere bölgeleri arasında 1000 konutluk bir proje olduğunu belirten Turan, bu projeye bu sene başlayacaklarını bildirdi. Buna ek olarak 1000'e yakın konutun üretim aşamasında olduğunu belirten Turan, Tuzla bölgesinde orta ve dar gelir grubuna sosyal konut projelerinin bulunduğunu aktardı. Turan, İstanbul'da bu sene 3 bin 500 ila 4 bin konut arz edeceklerine dikkat çekti.

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