ABD Petrol Keşif Ve Sondaj Çalışmalarını Arttıracak
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ABD Petrol Keşif Ve Sondaj Çalışmalarını Arttıracak


ABD Petrol Keşif Ve Sondaj Çalışmalarını Arttıracak
ABD Petrol Keşif Ve Sondaj Çalışmalarını Arttıracak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-09 Saat: 15:51:09
Anasayfa Eko Gündem ABD Petrol Keşif Ve Sondaj Çalışmalarını Arttıracak

İskoçya merkezli araştırma ve danışmanlık firması Wood Mackenzie Petrol Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Hittle, bu sene ABD'nin petrol üretimi için yüzde 10 daha fazla keşif ve sondaj çalışması yürüteceğini öngördüğünü belirtti.

60-65 dolar seviyelerinde dengelenme eğiliminde olan küresel petrol fiyatları ve ABD petrol endüstrisi hakkında değerlendirmede bulunan Wood Mackenzie Petrol Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Ann-Louise Hittle, fiyatların şu anki seviyesinin ABD kaya petrolü üretiminin artmasına ve üreticilerin kazançlarını katlamasına destek olduğuna dikkat çekti. Hittle, uzun vadeli dönemde kaya petrolü üreticilerinin fiyatların dengelenmesini beklemeden altyapı harcamalarını attıracağını belirtti.

OPEC Kısıntı Kararını Uygulamaya Devam Edebilir

ABD'deki petrol üretiminin artması nedeniyle OPEC'in üretim kısıntısı kararını 2019 senesinde de devam ettirmesi gerektiğini dile getiren Hittle, petrol fiyatlarının şu anki seviyesinde devam etmesi halinde ABD’nin keşif ve sondaj çalışmalarına ağırlık vereceğini ifade etti. Bu sene ABD'nin yüzde 10 daha fazla keşif ve sondaj çalışması yapacağı öngörüsünde bulunan Hittle, senelik bazda ABD'nin 48 eyaletindeki günlük petrol üretimindeki artışın 1 milyon varile ulaşacağını aktardı. Bu gelişmeye karşın, Kasım 2016 tarihinde OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin petrol üretimini kısma kararında hedefin ticari petrol stoklarını 5 senelik ortalamanın altında tutmak olduğunu belirten Hittle, OPEC üyelerinin bu hedefine ulaşamaması halinde petrol fiyatlarının dengelenmeyeceğine işaret etti. Petrol fiyatlarının 60 dolar ve üstünde seyretmesi halinde, ABD'nin keşif ve sondaj çalışmalarına ağırlık vereceğini anlatan Hittle, bu durumda petrol üretimindeki artışın OPEC'in fiyatları dengeleme hedefinde zorluğa neden olacağını bildirdi. Hittle, bu gelişmeler nedeniyle OPEC'in petrolde üretim kısıntısı kararının 2019 senesinde de uygulanması gerektiğini ifade etti.

Orta ve uzun vadede arz, talep dengeleri, petrol stokları ve jeopolitik risklerin fiyatlar üstünde etkili olduğunu dile getiren eski İran OPEC temsilcisi Cevat Yarjani, fiyatların Brent tipi petrol için 65-75 dolar arasında seyredeceğini öngördüğünü aktardı.

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