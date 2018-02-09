ABD Borsaları Keskin Düşüşüne Devam Ediyor!

ABD'de faizlerin yükselmesi yönündeki beklentiler, endişe yaratmaya devam ediyor. Geçen hafta puan bazında tarihinin en keskin düşüşünü yaşayan ABD borsalarındaki toparlanma çalışmalarına rağmen, borsa dün tekrar değer kaybetti. ABD şirketlerinden gelen güçlü bilançolar ve istikrarlı ekonomik veriler dahi bu düşüşü durduramadı. Yatırımcılar şu an yalnızca faiz oranlarına odaklanma kararı aldı. ABD Merkez Bankası (FED)’in beklentilerin üstünde faiz artırım kararı alma ihtimali borsada düşüşlere neden oluyor.

Dün Dow Jones Sanayi Endeksi 1.032.89 puan (Yüzde 4.15) düşüşle 23 bin 860 puana gerilerken, Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi 100.66 puan (Yüzde 3.75) düşüşle 2,581.00 puandan günü sonlandırdı. Nasdaq Teknoloji Endeksi, Facebook, Google ve Microsoft gibi hisselerde yaşanan satış ağırlıklı hareketlere öncülük ederek 274.82 puan (Yüzde 3.90) değer kaybetti ve 6.777.16 puandan günü sonlandırdı. Dow Jones, en yüksek seviyesinden yüzde 10 geriledi.

İşsizlik Maaşı Başvuruları 45 Senenin En Düşük Seviyesinde

ABD'de ilk defa işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, geçen hafta 221 bine gerileyerek son 45 senenin en düşük seviyesine indi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 3 Şubat ile biten haftada ilk defa işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 221 bine geriledi. Son 45 senenin en düşük seviyesine yakın gelen başvurulara yönelik beklenti 232 bin düzeyindeydi. Ülkede, işsizlik talebinde son 45 senenin en düşük seviyesi 220 binle geçen Ocak ayının ortalarında görülmüştü.