PTT Yönetim Toplantısı Samsun'da Gerçekleştirildi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş) 2018 Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı Samsun’da başladı. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Müdürler ve 81 ilin Başmüdürleri 2 gün sürecek toplantı boyunca 2017 gerçekleştirmeleri ve 2018 hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Samsun Valisi Osman KAYMAK ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın da katıldığı Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışı Samsun Anemon Otel’de yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Samsun Valisi Osman KAYMAK, PTT’nin telekomünikasyon kısmı ayrıldıktan sonra yoluna devam edip edemeyeceği konusunda bir tereddüt yaşandığını, ancak kurumun bu ayrılma sürecinin ardından çok büyük ataklar yaptığını belirtti. Türkiye’nin dünya çapında büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Vali KAYMAK, kurumların hükümetin yanında yer alması gerektiğini kaydederek, “Kurumlarımız, hükümete yük olan değil, onun yükünü alan, destek veren kurumlar olmalıdır. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak PTT’nin bu aşamalara gelmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bütün kurumlar PTT’yi örnek almalı” dedi.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK ise yaptığı konuşmada Samsun’daki Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı’nın tarihî önemine değinerek, “Bu toplantı, 177 yıllık geçmişi olan PTT’mizin bundan sonraki stratejik planları, projeleri ve bu projelerin nerelerde olacağıyla ilgili tarihî bir değere sahiptir. Bunları iki günlük yoğun ve derin çalışmalar sonucunda neticelendireceğiz” dedi. Türkiye’nin istiklalinde ve istikbalinde yer almış bir kuruluşun, bu ülkenin insanına katkıda bulunmasının, bu ülke insanına hizmet götürmesinin gurur verici olduğunu kaydeden Genel Müdür BOZGEYİK, “Bu kuruluş her zaman devletinden ve milletinden en büyük desteği görmüştür. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız ve Bakanımızın büyük gayret ve destekleriyle, onların koymuş olduğu hedefler doğrultusunda bir dünya markası olma yolunda emin adımlarını atmış ve hedeflerini tek tek kusursuz bir şekilde gerçekleştirmiş dev bir şirket var önümüzde” diye konuştu.

Genel Müdür BOZGEYİK, konuşmasında Sayın Başbakan Binali YILDIRIM’ın Afrin’deki operasyonu yürüten 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sayın İsmail Metin TEMEL’le görüntülü konuşmasına da değinerek, “Bu ülke nereden nerelere geldi. Sayın Başbakanım bu haftaki Bakanlar Kurulu’nda 2. Ordu Komutanımızla, kahramanca savaşan, bu ülkenin insanının burnu kanamasın diye mücadele eden askerlerimizle görüntülü bir şekilde konuştu. Sayın Başbakanımız böylece PTT’mizin kendi mühendislerinin tasarlamış olduğu millî bir projenin de açılışını ve lansmanını yapmış oldu. İşte PTT’nin gururudur” dedi.

Genel Müdür BOZGEYİK, konuşmasında PTT A.Ş.’nin şirketler kurarak güçlü ve büyük bir holding haline geldiğini, özellikle e-ticarette yüzde 300 büyüyerek dünyanın gözünü kendine çevirdiğini kaydetti. Şirket’in lojistikte dünyada 7’nci sıraya yükseldiğini de belirten Genel Müdür BOZGEYİK, “Toplantımızı Samsun’da yapmamızın birçok nedeni vardı. Bunlardan biri de bu şehrin Kuzey’e açılan kapı olması. Bu nedenle buradaki lojistiği harekete geçirmemiz lazım” diye konuştu.

Açılış töreninde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ da bir konuşma gerçekleştirdi. PTT A.Ş.’nin köklü bir kurum olmasına değinen Büyükşehir Belediye Başkanı YILMAZ, “Osmanlı’dan modern Türkiye Cumhuriyeti’ne kalan iftihar vesilesi, kurulduğundan bu yana kendini sürekli geliştirerek modern Türkiye’nin gülen yüzü olan PTT A.Ş.’nin toplantısına Samsun’da ev sahipliği yapmak çok güzel” dedi.