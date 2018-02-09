Ödüllü Palmarina CNR Avrasya Boat Show'da Sergilenecek

İstanbul, 9 Şubat 2018 – İngiliz The Yacht Harbour Association tarafından süper yat marinaları kategorisinde verilen 2018 Gold Anchor (Altın Çapa) ödülü sahibi Palmarina Bodrum, CNR Avrasya Boat Show 2018’de de süper yat ve mega yat tutkunlarının vazgeçilmez destinasyonu oldu.

Palmarina Bodrum, yeni sezon başlamadan önce tüm denize gönül verenleri CNR Expo

Hall 2’de bulunan standında ağırladı.

135 metre uzunluğa kadar 69 adet süperyatı ağırlama kapasitesi ve toplamda da 620 yat ağırlama kapasitesi ile Bodrum Yalıkavak’ta eşsiz bir marina deneyimi sunan Palmarina, fuar süresince yeni kontrat yapanlara ve kontratını yenileyenlere özel fırsatlar sunuyor.

Palmarina’dan Vazgeçemeyenlere Özel Fırsatlar

Yeni yıllık bağlama yapanlara %10 indirim ve ek 1 ay ücretsiz bağlama imkanı sağlayan Palmarina, ön ödemeyi 15 Mart’a kadar gerçekleştirenler için bu oranı %15’e kadar yükseltiyor.

Palmarina, kendinden vazgeçemeyenler ve yıllık bağlama sözleşmelerini yenileyenler için de

fuara özel kampanyalı fiyatlar sunuyor.

Birinci ve ikince kez yıllık bağlama sözleşmesini yenileyenlere %15 indirim ve ek 1 ay ücretsiz bağlama imkanı sağlarken, sözleşmesini üçüncü kez yenileyenlerde ücretsiz bağlama süresi

2 aya ulaşıyor. Bu özel kampanları kaçırmamak için tekne sahiplerinin 15 Mart’a kadar ön ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Her yıl “Dünyanın En İyi Marina”larına verilen Altın Çapa 2018 ödülünü Ocak ayında teslim alan Palmarina Bodrum, karada 10 bin metrekarelik kara park alanı, 260 ve 100 tonluk travel lift'leri ve kıyıda bin amperlik kesintisiz güç kaynağı ile eşsiz bir marina deneyimi sunuyor.

Dünyanın önde gelen 100’den farklı markasına ev sahipliği yapan, Türk ve dünya mutfaklarından örnekler sunan gurme restoranları, butik otelleri ve AB normlarındaki Mavi Bayraklı plajıyla deniz tutkusunu lüks resort anlayışıyla harmanlayan Palmarina, tüm deniz ve yat tutkunlarını yeni sezonda Yalıkavak’a davet ediyor.