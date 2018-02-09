Çiftçilerden Üretici ve Tüketici Arasındaki Fiyat Farkına Tepki!

Mersin Ziraat Odası Başkanı olarak görev yapan Cengiz Gökçel, Mersin'de satışı yapılan salatalığın fiyatının 1 TL ila 1.10 TL arasında olduğuna değinerek, İstanbul'da satışı yapılan salatalığın fiyatının 7 TL ila 8 TL olduğunu gördüklerinde üzüntü duyduklarını dile getirdi. Üreticiler ile tüketiciler arasındaki fiyat farkıyla alakalı mutlaka yeni bir sistemin kurulması gerektiğini söyleyen Gökçel, aracıların azaltılması gerektiğini ya da tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Zam Şampiyonu Salatalık

Ocak ayı içerisindeki enflasyon verisine bakıldığında yüzde 25.11 seviyesinde artış yaşayan salatalığın üreticilerinin, büyük şehirlerde kilosunun 7 TL ila 8 TL arasında bir fiyattan satılmasından rahatsızlık duyduklarını belirten Gökçel, basın mensuplarına gerçekleştirdiği açıklama kapsamında gördükleri rakam karşısında şok olduklarını dile getirdi.

Büyük emek harcanarak yetiştirilen ürünlerin, yetiştirildiği yerlerde oldukça cüzi bir tutardan satışının yapıldığını fakat söz konusu ürünlerin uzak illerdeki satış fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Gökçel, yüksek fiyatların tüketicileri zorladığını belirtti.

Mersin'deki fiyatların üretim maliyetlerini dahi karşılamadığından yakınan Gökçel, bu mevsimde salatalığın doğal yollar sayesinde yetiştirilemediğini, ürünlerin yetiştirilmesi adına üreticilerin çok daha fazla çaba göstermek zorunda kaldığını ifade etti.

Örtü altında, serada gerçekleştirilen üretimlerin oldukça maliyeti bulunduğunu söyleyen Gökçel, bundan dolayı kendilerinin maliyetler altında ezildiğini ve tüketicilerinde yüksek fiyatlardan elde ettiği ürünleri tüketmesini kabul edemediklerini belirtti. Bu sistemin düzeltilmesi gerektiğini savunan Mersin Ziraat Odası Başkanı Gökçel, ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Devlet Önlem Almalı

Gökçel, salatalığın zam şampiyonu olmasındaki en büyük etkenin aracılar ve üreticilerden tüketicilere kadar uzanan yolun hikayesi olduğunu sözlerine ekledi. Konu hakkında bir diğer açıklama ise çiftçilik yapan Tansel İzgin'den geldi. İzgin, salatalık yetiştirilmesinde maliyetlerin yüksek seyrettiğini vurgularken, tüketicilerin yüksek ücretlerden ürün alması karşısında devletin önlem alması gerektiğini söyledi.