Akbank Sevgililer Gününü Unutmadı

Akbank, Şubat ayına özel düzenlediği kampanyalarıyla müşterilerine birbirinden değerli fırsatlar sunuyor. Akbank müşterileri, bireysel Axess kredi kartlarıyla, 1-15 Şubat arasında yapacakları 150 TL ve üzeri giyim, restoran, elektronik, kozmetik, kuyum, optik, saat ve çiçek harcamalarının %14’ü kadar chip-para kazanacak. Üstelik Axess Mobil’den katılanları 10 TL daha fazla chip-para kazanma fırsatı bekliyor. Kampanyaya katılmak için yalnızca “AŞK” yazıp 4566’ya SMS göndermek veya Axess Mobil’den “Hemen Katıl” butonuna tıklamak yeterli olacak.

Wings müşterileri için ise iki farklı kampanya bulunuyor. Biri 150 TL üzeri restoran harcamalarına %14 indirim. Diğeri ise 150 TL üzeri giyim, elektronik, kozmetik, kuyum, optik, saat ve çiçek harcamalarının tutarı kadar Mil Puan. İlk kampanya için “SEVGİ”, ikinci kampanya için “MİL” yazıp 4566’ya göndererek veya Axess Mobil üzerinden katılabilirsiniz.

Akbank "Şubat"a Bir Dizi Kampanya Sığdırdı

15 Şubat’a kadar Akbank kredi kart sahipleri Zen Pırlanta’da yapacakları 1500 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde ise 200 TL chip-para kazanacaklar. Bu kampanyadan faydalanmak için yalnızca Axess Mobil’den kampanyaya katılmak yeterli olacak.

28 Şubat’a kadar Akbank kredi kart sahipleri Sephora’da yapacakları 300 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde ise 50 TL chip-para kazanacaklar. Bu kampanyadan faydalanmak için yalnızca Axess Mobil’den kampanyaya katılmak veya “SEPHORA” yazıp 4566’ya bir SMS göndermek yeterli olacak.

Swatch’da ise 50 TL indirim ayrıcalığı Akbank kredi kart sahiplerini bekliyor. 20 Şubat’a kadar 300 TL ve üzeri ilk harcamada 50 TL indirim Akbank kredi kart sahiplerini bekliyor.

Akbank kredi kartlarının Şubat fırsatları kapsamında giyim alışverişleri de var. Akbank kredi kartlarıyla 28 Şubat'a kadar yapılacak tüm giysi alışverişlerinde +3 taksit, aynı dönemdeki kuyum alışverişlerinde ise +2 taksit fırsatı sunuluyor.

Morhipo.com’da ise 50 TL indirim ayrıcalığı Akbank kredi kart sahiplerini bekliyor. 28 Şubat’a kadar 300 TL ve üzeri ilk harcamada 50 TL indirim Akbank kredi kart sahiplerini bekliyor.

Alışverişini Akbank kredi kartıyla yapanlara Boyner, Beymen, Beymen Club, Network, Divarese, Que, Altınyıldız Classics, Beymen Business, Wepublic’te taksit fırsatlarına ek çok özel ayrıcalıklar da sunuluyor.

Akbank kredi kartlarıyla 28 Şubat'a kadar Sahibinden Güvenli e-Ticaret (GeT) sitesinden tek seferde 500-999,99 TL arasında alışveriş yapanlar 50 TL, 1000 TL ve üzeri alışveriş yapanlar da 100 TL chip para kazanacak. Bu kampanyadan faydalanmak için yalnızca Axess Mobil’den kampanyaya katılmak veya “SAHİBİNDEN” yazıp 4566’ya bir SMS göndermek yeterli olacak.

Akbank kredi kartlarının bir diğer Şubat ayı kampanyası ise Vestel ürünlerinde 12’ye varan taksit fırsatı. Akbank kredi kartlarıyla 28 Şubat'a kadar alışveriş yapanlar, 6 taksitli işlemlerde +6 taksit fırsatından yararlanabiliyorlar.

Seyahat etmeyi seven çiftler için ise Akbank’ın Şubat ayındaki diğer kampanyaları da Tatilsepeti'nde %5 indirim ve 9 taksit, Touristica’da seçili oltellerde %5 indirim ve 9 taksit, Pegasus Havayolları ve Türk Havayolları’nda 6 aya varan taksit fırsatı olacak.