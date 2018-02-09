Nihat Özdemir TÇMB Yeni Başkanı Olarak Seçildi

9 Şubat 2018 yılında yapılan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 60. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir seçildi.

Ülke çapında 7 entegre çimento fabrikası ve 3 çimento öğütme ve paketleme tesisi bulunan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, görevi Eylül 2014’ten bu yana TÇMB Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Şefik Tüzün’den devraldı.

60. Genel Kurulu’nda Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Nihat Özdemir seçildi. Özdemir, başkanlığı 2014 yılından beri TÇMB Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Şefik Tüzün’den devraldı. Tüzün, yaklaşık 3,5 yıldır başarıyla devam ettirdiği Yönetim Kurulu Başkanlığı makamını görev süresi dolması sebebiyle Nihat Özdemir’e devretti.

TÇMB’nin22. Başkanı olan Özdemir, 2000 yılından bu yana Türkiye çimento sektöründe faaliyet gösteren ve 7 fabrika ve 3 öğütme ve paketleme tesisi ile en önemli aktörlerden biri olanLimak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Nihat Özdemir (Diyarbakır, 1950)

1976 yılında Sezai Bacaksız ile birlikte Limak İnşaat’ı kurarak Limak Şirketler Grubu’nun temelini atan Nihat Özdemir, halen Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.Limak, sürekli ve dengeli büyüyerek inşaat, turizm, çimento, enerji, altyapı, havalimanları ve liman işletmeciliği alanlarında öncü bir grup haline gelmiştir. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlar ve başarıyla tamamladığı projelerle değer yaratmayı sürdüren Grup, bugün 50 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.

Özdemir, aynı zamanda Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)ileElektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ankara Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Nihat Özdemir,Türk Sanayicive İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMUD), Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) üyesidir. Siirt Ticaretve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekilliği görevlerini de yürütmektedir.

1971 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özdemir, 1975 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.