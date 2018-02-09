Ertem: Stratejik Şirketler Satış Veya El Değiştirme Yerine Halka Arz Edilmeli

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı olarak görev yapan Cemil Ertem, Kredi Garanti Fonu kredilerinde ortalama faiz oranının 2017 senesi içerisinde yüzde 15.3 seviyesiyle piyasa koşullarının altında bulunduğunu ve en azından 2018 senesinin ilk çeyreğinde piyasa koşullarına yaklaşması gerektiğini dile getirdi.

Siyasi Taraf Üstüne Düşeni Yapacak

Siyasi tarafında bahsi geçen konuda üstüne düşeceğini yapacağına dikkat çeken Ertem, banka sisteminin de bu doğrultuda gereken adımları atmasını istediklerini ifade etti. Canlı yayında konuşma gerçekleştiren Ertem, 2017 senesi içerisinde Kredi Garanti Fonu kredilerinde ortalama vadenin 38.9 ay olduğunu ve buradaki ortalama faizin ise yüzde 15.30 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Bahsi geçen oranın KOBİ'lere, ihracatçılara ve sanayicilere bankaların şu anda uygulamış olduğu faizlerin oldukça altında seyrettiğini belirten Ertem, söz konusu oranın banka sisteminin sanayicilere kullandırması gereken faiz oranı olması gerektiğini fakat mevcut faizlerin bunun üstünde olduğunu dile getirdi. Ertem, faizlerin aşağı gelmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak maliyetlerini daha da azaltabilmek ve yeni kaynak arayışlarına girebilmek anlamında sistemin yeni inovatif adımlar atmasının doğru olduğunu dile getiren Ertem, faiz oranlarının 2018 senesinin ilk çeyreği adına işletme bazında Kredi Garanti Fonu kredilerinde uygulanan ortalama faize yaklaşması gerektiğini vurguladı. Bankaların bunu gerçekleştirebilecek potansiyelde olduğunu kaydeden Ertem, bankaların söz konusu faiz oranından reel sektörü finanse edebilecek imkanı bulunduğunu aktardı.

Satış Veya El Değiştirme Yerine Halka Arz

Öte yandan konuşması sırasında Türk Telekom ile ilgili açıklamalarda bulunan Ertem, ülkenin stratejik şirketlerinin satışına ya da el değiştirmesine karşı olduğunu bildirdi. Bu tarz işletmelerin blok şeklinde satışının yapılması yerine halka arz edilmesi gerektiğinin altını çizen Ertem, en başından beri yapılması gereken modelin bu olduğunu sözlerine ekledi.