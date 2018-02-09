Dünya Devi Vakko'nun Satış Görüşmeleri Hız Kazandı

Uzun bir süredir hakkında satışı yapılacağı konusunda kulislerde konuşulan dünyanın önde gelen markalarından Vakko, bahsi geçen satışla alakalı görüşmelere hız verdi. 2017 senesinin ağustos ayı içerisinde Credit Suisse International ile danışmanlık sözleşmesine imza atan Vakko, satıl dahil olmak kaydıyla bütün seçenekleri masaya yatırdı.

Birçok Fon Şirkete İlgi Gösterdi

Elde edilen bilgiler doğrultusunda hisselerin tümü ya da azınlık hisse satışıyla alakalı olarak potansiyel yatırımcılar ile şirkete ait bilgilerin paylaşıldığı ifade edilirken, çok sayıda fonun şirkete ilgi gösterdiği belirtidi. Ortadoğu'dan bazı fonların ciddi alıcı konumunda bulunduğu belirtilirken, 2014 senesinde Jaklin Güner'in Vakko'da CEO koltuğuna oturmasıyla şirket performansının oldukça iyi bir düzeyde bulunduğu yakın kaynaklar tarafından dile getirildi.

Şirkete yakın kaynaklar, Cem Hakko'nun satış adına oldukça heyecanlı olduğunu ifade ederken, iştahlı bir alıcının gelmesiyle birlikte şirketin elden çıkarılacağını vurguluyor. Son zamanlarda Türkiye'deki perakende sektöründe bir alım yapılmadığı belirtilirken, satışla alakalı 250 milyon euro ila 300 milyon euro arasında fiyatların konuşulduğundan bahsediliyor.

Yine kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda son zamanlarda ağırlıklı olarak satın alma ve birleşmelerde gözlemlenen alıcı ve satıcı arasındaki yüksek fiyat dengesizliğinin Vakko'da da bulunduğuna işaret edilirken, bahsi geçen dengenin iyi sağlanması halinde sonuca hızlı bir şekilde ulaşılabileceği belirtiliyor.

Vakko'nu Yüzde 86.22'si Vakko Holding'e Ait

Öte yandan 2017 senesinde yüzde 50'yi aşkın prim yapan Vakko Tekstil'in yüzde 86.22'lik hissesinin Vakko Holding'in olduğu belirtilirken, şirketin halka arz edilen kısmının yüzde 10.48 olduğu dile getirildi. 1913 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Vitali Hakko'nun, 1934 senesinde ilan edilen Şapka Devrimi'nin ilk zamanlarında Şen Şapka mağazasının açılışını yaptığı, şapkanın modasının geçmesiyle birlikte eşarp satışı yaparak iş hayatını sürdürdüğü biliniyor.