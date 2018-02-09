Ülker Bisküvi Sessizliğini Bozdu! İddiaları Cevaplandırdı
Advert Advert Advert

Ülker Bisküvi Sessizliğini Bozdu! İddiaları Cevaplandırdı


Ülker Bisküvi Sessizliğini Bozdu! İddiaları Cevaplandırdı
Ülker Bisküvi Sessizliğini Bozdu! İddiaları Cevaplandırdı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-09 Saat: 17:41:00
Anasayfa Şirketler Ülker Bisküvi Sessizliğini Bozdu! İddiaları Cevaplandırdı

Kulislerde dolaşan iddialara Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yanıt veren Ülker Bisküvi, şirketin güçlü bir mali yapısı olduğuna değinerek, borçluluk oranlarının uluslararası standartlara göre düşük seviyede olduğunu belirtti.

Bloomberg ajansı tarafından yayınlanan Yıldız Holding ile alakalı habere Ülker Bisküvi'den yanıt geldi. Ajans tarafından duyurulan haberde Yıldız Holding'in üç sene geri ödemesiz olmak kaydıyla bütün borçlarının faizleriyle beraber vadesinin uzatılmasını istediği belirtilmişti. Haberin detayı doğrultusunda bankaların, holding tarafından yapılan bu talep doğrultusunda değerlendirme yaptığı bildirilmişti. 

Müzakerelerin sürdürülmesi adına Yıldız Holding'in en büyük kreditörü Yapı Kredi Bankası'nın ise lider banka olarak seçildiği belirtilirken, kaynaklar kısa vadeli kredilerin toplam krediler içerisindeki ağırlığının yüksek seviyede olduğunu ve Yıldız Holding'in kredilerinin vadesini uzatmak istediğini aktarmıştı. 

Yıldız Holding'den Açıklama Geldi

Yıldız Holding ve Yapı Kredi tarafından ilk aşamada Bloomberg'in soruları yanıtlanmazken, Yıldız Holding sonunda sessizliğini bozdu. Yıldız Holding tarafından gerçekleştirilen açıklamada, holding yöneticilerinin, grubun 2017 senesi kesinleşmemiş finansal sonuçları ve 2018 senesi projeksiyonlarıyla alakalı bankalara ilişkin senelik olağan bilgilendirme toplantısını yaptığı belirtildi. 

Söz konusu toplantıda bankaların, grubun ilerleyen dönemlerde hızlı bir şekilde büyümesinin sürmesi adına ayrı ayrı bulunan kredileri bir çatı altında birleştirerek, refinansman için bir sendikasyon kredisi sağlamayı teklif ettikleri belirtildi. Açıklamada konu hakkındaki görüşmelerin Yapı Kredi Bankası öncülüğünde sürdüğü ifade edildi. 

Yıldız Holding'in kredi yapılanması adına bankalarla görüştüğünün duyurulmasının ardından Ülker Bisküvi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üstünden gerçekleştirilen açıklamada, Ülker Bisküvi ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu doğrultusunda hazırlanan 2017 senesi 12 aylık sonuçlar neticesinde, Türkiye bazlı üretimin, satışın ve ihracat rakamlarının rekor büyüme kaydettiği belirtildi. Ülker Bisküvi'nin net satışlarının 2016 senesine kıyasla yüzde 14 artış gösterdiği ifade edilirken, net karının bir önceki seneye kıyasla yüzde 39 seviyesinde yükseldiği dile getirildi. 

Ülker'in Hisseleri Geriledi

Öte yandan Borsa İstanbul'un satıcılı başlangıç yaptığı günde, Yıldız Holding'in halka açık en büyük şirketi olan Ülker'in hisselerinde yüzde 2 düzeyinde değer kaybı yaşandı. Gün içerisinde 21.96 TL seviyesine kadar gerileme kaydeden hisseler, Türkiye saati ile 13.57 sularında yüzde 0.44 azalma yaşayarak 22.64 TL seviyesinden işlem gördü. 

Advert
Ülker Bisküvi Yıldız Holding Türkiye Bloomberg ajansı Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP
KREDİ HABERLERİ
Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa Faizsiz Kredi Veriliyor Mu? Esnafa faiz kredi verilebilmesi için hem meslek odaları, hem bankalar, hem de hükümet tarafından önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2017 yılında Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli krediler ile birlikte Türkiye ekonomisi önemli bir rahatlama dönemi geçirmiştir.
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
30.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan alınacak olan kredi tutarının küçüklük ve büyüklüğüne göre talep edilenlerde farklı olmaktadır. 5.000 TL kredi almak için gelir belgesi yeterli olurken, 30.000 TL kredi çekmek için...
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim?
PTT Kredisi Nedir? PTT'den Nasıl Kredi Alabilirim? PTT Kredisi Kampanyasından yararlanmak için ya PTT emeklisi, çalışanı ya da müşterisi olunması gerekmektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar söz konusu kampanyalar dahilinde daha uygun faizli kredi imkanları sağlamaktadırlar. Kredi başvurusu...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Japonya Kripto Paralara Vergi Uygulama Kararı Aldı!
Japonya Kripto Paralara Vergi Uygulama Kararı Aldı!
Nihat Zeybekçi: Ekonomik Büyüme Yüzde 7’nin Üzerinde Olacak
Nihat Zeybekçi: Ekonomik Büyüme Yüzde 7’nin Üzerinde Olacak