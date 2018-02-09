Ülker Bisküvi Sessizliğini Bozdu! İddiaları Cevaplandırdı

Bloomberg ajansı tarafından yayınlanan Yıldız Holding ile alakalı habere Ülker Bisküvi'den yanıt geldi. Ajans tarafından duyurulan haberde Yıldız Holding'in üç sene geri ödemesiz olmak kaydıyla bütün borçlarının faizleriyle beraber vadesinin uzatılmasını istediği belirtilmişti. Haberin detayı doğrultusunda bankaların, holding tarafından yapılan bu talep doğrultusunda değerlendirme yaptığı bildirilmişti.

Müzakerelerin sürdürülmesi adına Yıldız Holding'in en büyük kreditörü Yapı Kredi Bankası'nın ise lider banka olarak seçildiği belirtilirken, kaynaklar kısa vadeli kredilerin toplam krediler içerisindeki ağırlığının yüksek seviyede olduğunu ve Yıldız Holding'in kredilerinin vadesini uzatmak istediğini aktarmıştı.

Yıldız Holding'den Açıklama Geldi

Yıldız Holding ve Yapı Kredi tarafından ilk aşamada Bloomberg'in soruları yanıtlanmazken, Yıldız Holding sonunda sessizliğini bozdu. Yıldız Holding tarafından gerçekleştirilen açıklamada, holding yöneticilerinin, grubun 2017 senesi kesinleşmemiş finansal sonuçları ve 2018 senesi projeksiyonlarıyla alakalı bankalara ilişkin senelik olağan bilgilendirme toplantısını yaptığı belirtildi.

Söz konusu toplantıda bankaların, grubun ilerleyen dönemlerde hızlı bir şekilde büyümesinin sürmesi adına ayrı ayrı bulunan kredileri bir çatı altında birleştirerek, refinansman için bir sendikasyon kredisi sağlamayı teklif ettikleri belirtildi. Açıklamada konu hakkındaki görüşmelerin Yapı Kredi Bankası öncülüğünde sürdüğü ifade edildi.

Yıldız Holding'in kredi yapılanması adına bankalarla görüştüğünün duyurulmasının ardından Ülker Bisküvi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üstünden gerçekleştirilen açıklamada, Ülker Bisküvi ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu doğrultusunda hazırlanan 2017 senesi 12 aylık sonuçlar neticesinde, Türkiye bazlı üretimin, satışın ve ihracat rakamlarının rekor büyüme kaydettiği belirtildi. Ülker Bisküvi'nin net satışlarının 2016 senesine kıyasla yüzde 14 artış gösterdiği ifade edilirken, net karının bir önceki seneye kıyasla yüzde 39 seviyesinde yükseldiği dile getirildi.

Ülker'in Hisseleri Geriledi

Öte yandan Borsa İstanbul'un satıcılı başlangıç yaptığı günde, Yıldız Holding'in halka açık en büyük şirketi olan Ülker'in hisselerinde yüzde 2 düzeyinde değer kaybı yaşandı. Gün içerisinde 21.96 TL seviyesine kadar gerileme kaydeden hisseler, Türkiye saati ile 13.57 sularında yüzde 0.44 azalma yaşayarak 22.64 TL seviyesinden işlem gördü.